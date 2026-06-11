VM i 2026: Hvorfor spillernes partnere fascinerer langt utover banen

Fra 11. juni til 19. juli 2026 vil alle øyne være rettet mot stadionene i USA, Mexico og Canada. Sportsprestasjoner vil imidlertid ikke være det eneste som gir næring til samtalene. På tribunen og i sosiale medier vil også fotballspillernes partnere tiltrekke seg betydelig oppmerksomhet. Dette fenomenet sier mye om utviklingen av kjendisstatus i den digitale tidsalderen.

Mye mer enn bare silhuetter på tribunen

I lang tid ble spillernes partnere henvist til bildet av rene følgesvenner. I dag er virkeligheten en helt annen. Mange av dem har bygget sine egne karrierer og utviklet en sterk offentlig identitet.

Som gründere, innholdsskapere, modeller og merkevaregründere bygger de imponerende fellesskap på sosiale medier. Deres innflytelse strekker seg langt utover fotballens verden. De inspirerer gjennom stilen sin, sine profesjonelle prosjekter og til og med sin tilnærming til familielivet i offentligheten. Deres tilstedeværelse på store konkurranser blir derfor ikke lenger sett på som en ren sosial detalj; den har blitt en integrert del av mediespektakulæret.

To skikkelser som fanger oppmerksomheten

Det er umulig å diskutere dette fenomenet uten å tenke på Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldos partner har etablert seg som en viktig figur. Karrieren hennes, samarbeidene hennes med prestisjefylte merkevarer og dokumentarserien hennes har alle bidratt til å sementere hennes internasjonale rykte.

En annen etterlengtet figur er Antonela Roccuzzo, Lionel Messis kone. Hennes image, mer assosiert med diskresjon og autentisitet, appellerer til et publikum knyttet til sterke familieverdier. Med sine prosjekter i moteverdenen og sin målte tilstedeværelse på sosiale medier, legemliggjør hun en annerledes måte å eksistere på i mediesfæren. To kvinner, to verdener, men en felles evne til å fengsle langt utover partnernes sportslige prestasjoner.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Georgina Rodríguez (@georginagio)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Når sport, mote og innflytelse møtes

Fascinasjonen rundt disse personlighetene forklares delvis av nysgjerrigheten de vekker. De gir et glimt bak kulissene i en verden som ofte er utilgjengelig: hverdagsøyeblikk, reiser, feiringer eller urokkelig støtte under store begivenheter.

Innleggene deres skaper en følelse av tilknytning samtidig som de beholder et element av fantasi. Denne kombinasjonen appellerer til både internettbrukere og merkevarer, som alltid er på utkikk etter personer som kan forene engasjerte publikum. I denne sammenhengen blir VM også et kulturelt utstillingsvindu der fotball, trender og personlig historiefortelling møtes.

En kontroversiell etikett

Det engelske begrepet «WAGs», som brukes for å referere til koner og partnere til idrettsutøvere, fortsetter å være splittende. Noen kritiserer merkelappen for å redusere identiteten deres til partnerens, og noen ganger overskygge deres egne prestasjoner. Mange hevder derfor sin rett til å bli anerkjent for sine talenter, sine virksomheter eller sin aktivisme, uavhengig av sine romantiske forhold.

Denne refleksjonen går utover fotballens enkle rammeverk. Den stiller spørsmål ved hvordan samfunnet fortsatt oppfatter kvinner som jobber sammen med kjente personligheter, selv når de har rike og inspirerende karrierer.

VM i 2026 vil derfor ikke bare bli spilt på banen. På tribunen og på skjermene vil disse kvinnene innta en fremtredende plass i konkurransens fortelling. Mer enn bare nære venner og familie av fotballstjerner, er de nå offentlige personer i sin egen rett. Og hvis populariteten deres fortsetter å vokse, kan det være fordi de reflekterer en ny definisjon av innflytelse: mangesidige, selvsikre og avgjort moderne.