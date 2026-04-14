På Coachella gjemte modellen Heidi Klum seg under en overraskende forkledning

Fabienne Ba.
Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum overrasket alle på Coachella 2026 ved å avsløre at hun var på festivalen i forkledning. Hun delte bilder som viste et antrekk som var designet for å gli inn relativt godt blant de andre festivaldeltakerne.

Et utseende designet for å gå inkognito

I løpet av festivalhelgen (10.–19. april 2026) delte Heidi Klum en video på Instagram som viste henne på Coachella i et antrekk som var annerledes enn hennes vanlige antrekk. Hun hadde på seg store solbriller og et monokromatisk antrekk som inkluderte en utskjært bodysuit og vide bukser. Kombinasjonen av beskjedne tilbehør og uformelle elementer gjorde at hun kunne bevege seg mer diskret rundt på festivalområdet. Denne forkledningen gjenspeiler sannsynligvis et ønske om å nyte arrangementet uten å umiddelbart tiltrekke seg oppmerksomhet.

En andre opptreden med en hårtransformasjon

I et annet innlegg ser Heidi Klum ut iført en svart parykk og et annet antrekk, bestående av en løstsittende topp kombinert med nettingstrømpebukser og støvler. Denne hårforvandlingen bidrar igjen til å endre utseendet hennes, og forsterker kamuflasjeeffekten. Innleggene har generert en rekke kommentarer fra internettbrukere, hvorav noen påpeker hvor vanskelig det er å gjenkjenne Heidi Klum.

Coachella, et rom for stilistisk eksperimentering

Coachella-festivalen er kjent for mangfoldet av stiler som observeres blant kunstnere og offentlige personer. Antrekkene som tas i bruk på arrangementet blir ofte oppfattet som originale visuelle uttrykk. I denne sammenhengen kan valg av kostyme sees på som en måte å utforske en ny estetisk fasett.

En tilstedeværelse knyttet til den musikalske og kreative verden

Heidi Klum delte også bilder relatert til DJ Diplos opptreden, som hun tidligere har samarbeidet med på et musikalsk prosjekt. Denne tilstedeværelsen understreker den kulturelle dimensjonen til festivalen, som samler kunstnere, skapere og fagfolk fra ulike sektorer. Coachella er et møtested for ulike kunstneriske disipliner, alt fra musikk til mote.

Ved å opptre i forkledning på Coachella 2026 illustrerer Heidi Klum den kreative dimensjonen knyttet til denne store begivenheten på kulturkalenderen. Denne opptredenen bekrefter også festivalens rolle som et rom for kunstnerisk uttrykk der tradisjonelle koder kan tolkes på nytt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Drew Barrymore snakker følelsesladet om den psykologiske virkningen av sine to keisersnitt.
«Vi ble slått ned»: Skuespillerinnen Scarlett Johansson ser tilbake på starten i showbusiness

