For å få følgere, forfalsket denne influenceren angivelig kidnappingen sin

Den brasilianske influenceren Monniky Fraga har havnet i kontrovers etter å ha blitt anklaget for å ha forfalsket sin egen kidnapping. Saken, som er avslørt av flere internasjonale medier, reiser spørsmål om de potensielle fallgruvene ved å søke synlighet på sosiale medier.

En sak som har vakt myndighetenes oppmerksomhet

Myndighetene mistenker Monniky Fraga for å ha iscenesatt en falsk kidnapping for å få medieoppmerksomhet. Ifølge rapporter fra det brasilianske mediehuset Globo hevdet influenceren at hun og partneren hennes ble angrepet i nærheten av hjemmet sitt i Igarassu i delstaten Pernambuco. Hun påsto at flere væpnede menn avlyttet dem og tok dem med til et skogsområde, hvor de ble holdt for løsepenger.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Metrópoles (@metropoles)

En etterforskning som setter spørsmålstegn ved den første versjonen

Etter at hendelsen ble rapportert til politiet i april 2025, ble det iverksatt en etterforskning for å fastslå omstendighetene. Ifølge rapporter fra Globo mistenker etterforskerne at hendelsen ble iscenesatt for å tiltrekke seg offentlig oppmerksomhet og generere mediedekning.

Myndighetene vurderer muligheten for at noen av de involverte kan ha hatt en tidligere forbindelse med influenceren. Materielle elementer, som et klonet kjøretøy og våpen, skal angivelig ha blitt brukt for å gjøre den iscenesatte hendelsen mer troverdig, ifølge lokale pressemeldinger.

Mistanker knyttet til jakten på synlighet på nett

Ifølge uttalelser fra en politibetjent sitert i media, tyder etterforskningen på at den iscenesatte hendelsen var motivert av en nedgang i antall følgere på sosiale medier. Myndighetene indikerer at flere personer kan være involvert i organiseringen av den påståtte hendelsen. Etterforskningen pågår for å fastslå det nøyaktige ansvaret til hver enkelt involvert person.

En kontrovers som reiser spørsmål om praksis på sosiale medier

Denne saken fremhever utfordringene med å søke synlighet i oppmerksomhetsøkonomien. Innholdsskapere er ofte tvunget til å produsere innlegg som sannsynligvis vil fange offentlig interesse, i en situasjon med spesielt høy konkurranse. Flere observatører påpeker at viralitet noen ganger kan oppmuntre til kontroversiell praksis, spesielt når innhold er utformet for å fremkalle en sterk emosjonell respons.

Saken er fortsatt under etterforskning.

På dette stadiet pågår fortsatt etterforskningen som er omtalt i media, og myndighetene fortsetter sine undersøkelser. Influenceren Monniky Fraga har ikke kommentert anklagene som er rapportert i pressen offentlig, mens forsvarsteamet hennes angivelig har bedt om «en justering av varetektskjennelsen hennes».

Denne saken illustrerer utfordringene som utviklingen av sosiale nettverk byr på, der grensen mellom reelt innhold og manusbasert innhold noen ganger kan reise spørsmål.