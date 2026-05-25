Som 56-åring skapte skuespillerinnen Catherine Zeta-Jones furore i en slående rød kjole.

Drapert i skarlagenrødt og utstrålende gotisk eleganse, trollbandt den britiske skuespillerinnen Catherine Zeta-Jones alle på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles. Det var en av hennes mest minneverdige opptredener.

En rød kjole designet som en hyllest til Morticia Addams

Det var på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles, en setting som ikke kunne vært mer passende, at Catherine Zeta-Jones gikk på den røde løperen under FYSEE Emmys-arrangementet dedikert til Netflix-serien «Wednesday» den 22. mai 2026. Til anledningen valgte hun en tettsittende kjole i en knallrød farge, designet av Magda Butrym, hvis drapering spilte på asymmetriske, draperte rynker.

Den mest slående detaljen var ved halsutringningen: en blomsterapplikasjon formet som en rød rose, husets signatur. Langt fra å være ubetydelig, gjenspeilet dette valget hennes rollefigur, Morticia Addams, spesielt kjent for scenen i filmen «The Addams Family» fra 1991 der hun klipper av kronbladene sine og bare etterlater stilkene. Et subtilt avmålt nikk som forvandlet en enkel aftenkjole til et stiluttrykk perfekt i tråd med seriens verden.

«Metodedressing» tatt til sitt høyeste nivå

Utover selve kjolen, avslørte hele ensemblet en fullstendig mestring av «method dressing», trenden med å kle seg på den røde løperen på en måte som er direkte relatert til en rolle eller en spesifikk verden. Skuespillerinnen hadde drapert en overdimensjonert, bevisst avslappet svart blazer over skuldrene.

Hun fullførte antrekket med spisse, svarte skinnsko og et par diamantringer. Håret og sminken forble resolutt mørk og teatralsk: bølgete brunt hår med midtskill, dype rødbrune lepper og røykfylte øyne. Hvert element bidro til et forlokkende, matriarkalsk utseende, et sted mellom Hollywood-chic og gotisk romantikk.

En gotisk duo sammen med Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones var ikke den eneste som strålte. Hun var i følge med den amerikanske skuespillerinnen Jenna Ortega, som spiller tittelrollen i Netflix-serien «Wednesday» og dermed portretterer datteren sin på skjermen. Ortega valgte også en gotisk eleganse, og valgte en grå dress med en korsettlignende blondekragedetalj.

De to skuespillerinnene poserte sammen, noe som forlenget det nære båndet mellom karakterene sine inn i det virkelige liv. Arrangementet, som ble organisert før Emmy-sesongen, samlet også en stor del av seriens kreative team, inkludert regissør Tim Burton og produsentene Alfred Gough og Miles Millar.

En gotisk side som lenge hadde vært sovende

Det er ingen tilfeldighet at Catherine Zeta-Jones bærer disse kodene så naturlig. I et intervju med britiske Vogue avslørte skuespillerinnen at ungdomsårene ikke ga henne rom til å utforske denne verdenen: opptatt med arbeid fra en veldig ung alder, tror hun at uten det ville hun sannsynligvis ha omfavnet den gotiske estetikken fullt ut.

Hun avslørte også at garderoben hennes alltid har vært overveiende svart, og at denne siden av henne forble skjult i mange år før den endelig fant sitt uttrykk. Rollen som Morticia gir henne dermed en ideell plattform for å gi fritt spillerom til en følsomhet som har holdt seg i bakgrunnen for lenge, og det er lettere å forstå hvorfor hun omfavner den med så stor letthet.

Nedtellingen til en ny sesong

Denne opptredenen kommer midt i en travel periode for Netflix-serien, hvis tredje sesong for tiden er under innspilling. «Wednesday» rir på sin betydelige suksess og fortsetter å tiltrekke seg nye ansikter, som den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Winona Ryder, hvis slutt til rollebesetningen er annonsert. Det er trygt å si at Catherine Zeta-Jones' allerede etterlengtede opptredener på den røde løperen forventes å øke i de kommende månedene.

Med denne røde kjolen og dens perfekt orkestrerte gotiske aksenter har Catherine Zeta-Jones nok en gang bevist at eleganse og fiktive karakterer kan utfylle hverandre på en strålende måte. Hun demonstrerer at stil trives like mye på dristighet som på tro mot seg selv – og at «Morticia» vil fortsette å fascinere.