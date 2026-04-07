Som 40-åring skaper denne amerikanske modellen furore i en oransje jumpsuit

Den amerikanske modellen og kona til sangeren John Legend, Chrissy Teigen, fortsetter å hevde stilen sin med et antrekk som ikke har gått ubemerket hen. I et nylig innlegg delt på Instagram ser hun ut til å ha på seg en oransje jumpsuit fra Zimmermann, et plagg som er både moderne og strukturert.

En oransje jumpsuit med et "fet" design

Chrissy Teigen demonstrerer nok en gang sin evne til å omfavne trender samtidig som hun opprettholder en særegen stil. På de publiserte bildene poserer hun i en intim setting omgitt av familien sin, og gir et spontant glimt inn i hverdagen sin samtidig som hun viser frem et omhyggelig utformet utseende. Plagget valgt av Chrissy Teigen skiller seg ut med sine livlige farger og samspillet av teksturer. Den stroppeløse jumpsuiten har en sentral utskjæring. Denne typen snitt samsvarer med en nåværende trend der lag-på-lag og flagrende stoffer spiller en betydelig rolle i kolleksjoner.

For å fullføre antrekket sitt valgte Chrissy Teigen et par elfenbensfargede sko med åpen tå, noe som skapte en myk kontrast til den intense oransje fargen. Frisyren hennes, en litt bølget bob, forsterker silhuettens visuelle balanse samtidig som den opprettholder en viss enkelhet.

Et statement-plagg i tråd med dagens trender

Jumpsuiten har etablert seg de siste sesongene som et alternativ til tradisjonelle dresser. Den er enkel å bruke og umiddelbart strukturert, og lar deg skape et komplett antrekk med bare ett plagg. Chrissy Teigen bekrefter den økende interessen for klær som kombinerer komfort og stiluttrykk. Fagmessig utformede grafiske snitt bidrar til denne utviklingen, der detaljer blir essensielle for å bygge en stil.

Med denne oransje jumpsuiten demonstrerer Chrissy Teigen nok en gang sin sans for stil gjennom en moderne og strukturert silhuett. Plagget illustrerer perfekt den nåværende moteutviklingen, der detaljer utgjør hele forskjellen.