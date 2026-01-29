Search here...

«Ett år allerede»: Gisele Bündchen snakker om hverdagen som trebarnsmor

Léa Michel
Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen deler et år med ømhet med sitt tredje barn gjennom familiebilder som nylig ble lagt ut på Instagram. Denne første bursdagen viser en tilfreds mor, omgitt av sine eldre barn og partneren Joaquim Valente.

En intim og beskjeden feiring

28. januar 2026 la Gisele ut en bildekarusell der hennes yngste barn, fotografert bakfra, blåste ut sitt første lys ved siden av en stor «Gratulerer med dagen»-ballong. Bildene fanget «stjålne øyeblikk»: morsklemmer, sportslige øyeblikk med faren Joaquim og ømme samhandlinger med familiens kjæledyr. I bildeteksten delte hun følelsene sine: «Jeg kan ikke tro at det allerede har gått over et år siden du kom for å velsigne livene våre. Takk, Gud, for så mye.»

Trebarnsmor: en blandet familiebalanse

Den brasilianske modellen oppdrar Benjamin (15) og Vivian (12), barna hennes fra ekteskapet med sportskommentatoren og tidligere profesjonell amerikansk fotballspiller Tom Brady, som hun skilte seg fra i 2022 etter 13 års ekteskap. Med mannen sin, jiu-jitsu-instruktøren Joaquim Valente, ønsker hun dette tredje barnet velkommen som et nytt kapittel. Disse bildene illustrerer en harmonisk hverdag, hvor sport, natur og hengivenhet blandes sammen for å omgi deres yngste barn.

Et bevis på ekte kjærlighet

Gjennom disse bildene skildrer Gisele foreldrerollen borte fra rampelyset. Hun beskytter sønnens privatliv samtidig som hun feirer de enkle gledene ved en storfamilie, fylt med latter, lek og åndelig takknemlighet. Disse fangede øyeblikkene avslører en autentisk intimitet, der kjærlighet, medvirkning og vennlighet har forrang fremfor mediehype. Hvert fotografi ser ut til å fortelle en historie om dyrebare delte øyeblikk, som fremhever viktigheten av tilstedeværelse og ømhet i hverdagen, langt fra omverdenens mas og kjas.

Gisele Bündchen forvandlet dermed den første bursdagen til sitt tredje barn til en erklæring om familiekjærlighet, og beviste at morsrollen (generelt) mangedobler lykke. Denne delingen er en påminnelse om hennes motstandskraft: fra moteikon til trebarnsmor, legemliggjør hun en rolig og dyp balanse.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
