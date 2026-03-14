«Det finnes ingen utløpsdato»: Skuespillerinnen Ali Larter (50) svarer på kritikk

I Hollywood er spørsmålet om skuespillerinners alder fortsatt et tilbakevendende debatttema. Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og produsenten Ali Larter uttalte seg nylig om dette emnet. Som 50-åring svarte hun på kritikk som dukket opp på sosiale medier angående rollen hennes i serien «Landman», og hevdet at alder ikke bør begrense hvordan kvinner blir fremstilt på skjermen.

Reaksjoner etter rollen i serien «Landman»

Ali Larter dukker opp i serien «Landman», en produksjon skapt av Taylor Sheridan og sendt på Paramount+. Hun spiller Angela Norris, en karakter beskrevet som karismatisk. Etter at serien ble sendt, uttrykte noen brukere på sosiale medier overraskelse over å se en kvinne over 50 fremstilt som attraktiv i et fiktivt verk. Da hun ble spurt om dette, svarte skuespillerinnen i et intervju at hun ikke forsto reaksjonen. «Det finnes ingen utløpsdato for å være attraktiv», uttalte hun.

En reaksjon på aldersrelaterte stereotypier

I uttalelsene sine forklarer Ali Larter at denne reaksjonen «fortsatt gjenspeiler noen vedvarende ideer i underholdningsbransjen». Ifølge henne må oppfatningen om at en kvinnes sjarm eller synlighet er begrenset av alder endres. Hun understreket også: «Jeg synes det er rart at noen er sjokkerte over at en kvinne i førti- eller femtiårene kan anses som attraktiv.»

En karriere som strekker seg over flere tiår

Ali Larter startet karrieren sin på 1990-tallet, først som modell, før hun gikk over til film og TV. Hun fikk anerkjennelse i flere populære filmer, inkludert "Final Destination" og "Resident Evil", og spilte også hovedrollen i serien "Heroes" på 2000-tallet. Gjennom årene har hun fortsatt å dukke opp i forskjellige produksjoner samtidig som hun utvidet aktivitetene sine innen underholdningsbransjen.

En tilbakevendende debatt i Hollywood

Spørsmålet om skuespillerinners alder er dessverre fortsatt et tilbakevendende tema i Hollywood. Flere studier har vist at kvinneroller blir sjeldnere med alderen, spesielt etter førti. Noen skuespillerinner og regissører etterlyser derfor en mer mangfoldig representasjon av kvinner på skjermen, i alle aldre. Ali Larters uttalelser er en del av denne bredere diskusjonen om kvinners plass i film- og TV-bransjen.

Som svar på kritikk knyttet til alderen hennes, gjentok Ali Larter at representasjonen av kvinner på skjermen ikke burde begrenses av stereotypier. Som 50-åring bekrefter hun sitt ønske om å fortsette å «portrettere mangfoldige karakterer», og understreker at «sjarm og synlighet ikke bør assosieres med en utløpsdato».

