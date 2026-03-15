«Bag med bein»: Modell Bella Hadid blusser opp debatten om «skinny shaming» på nytt.

Naila T.
Kjendiskropper er dessverre alltid gjenstand for kommentarer på sosiale medier. Den amerikanske modellen Bella Hadid opplevde nylig dette på nært hold etter en slående opptreden på den røde løperen. Flere kommentarer på nett kritiserte figuren hennes og mente den var «for tynn», noe som igjen blusset opp den tilbakevendende debatten om «skinny shaming», en form for stigmatisering som retter seg mot folk som oppfattes som «for tynne».

Reaksjoner etter en offentlig opptreden

Bella Hadid vakte nylig oppmerksomhet på et arrangement i Los Angeles, hvor hun dukket opp i et antrekk som raskt gikk viralt på sosiale medier. Mens mange roste stilen hennes, fokuserte noen kommentarer på figuren hennes. Under noen innlegg brukte brukere begreper som «pose med bein» eller «skjelett» for å beskrive modellen. Disse reaksjonene utløste en bredere diskusjon om hvordan kvinnekropper kommenteres i det offentlige rom, inkludert kjendiskropper.

Hva er «skinny shaming»?

Begrepet «skinny shaming» refererer til negative, hatefulle og hånlige bemerkninger rettet mot personer som anses som «for tynne». Denne formen for kroppsskam innebærer å dømme eller kritisere en persons fysiske utseende på grunn av tynnheten deres. Det kan manifestere seg som kommentarer om vekt, antagelser om helse eller bemerkninger om utseende. Eksperter forklarer at denne kritikken kan ha psykologiske effekter, spesielt på selvtillit og kroppsbilde.

Motstridende påbud om kvinners kropper

Reaksjonene rundt Bella Hadid illustrerer også en selvmotsigelse som ofte nevnes i diskusjoner om skjønnhetsstandarder. Kvinner kan kritiseres både for å bli ansett som «for tynne» og omvendt for ikke å oppfylle visse kriterier for tynnhet. Disse kommentarene bidrar til en bredere form for kroppsskam, som innebærer å offentlig bedømme eller evaluere en persons kropp. Flere forskere påpeker at disse motstridende standardene kan bidra til å forsterke sosialt press rundt utseende.

En bredere diskusjon om skjønnhetsstandarder

Bella Hadid har allerede snakket i diverse intervjuer om presset rundt kroppsbilde i motebransjen. Modellering, spesielt, er ofte forbundet med svært spesifikke kroppsstandarder, noe som kan forsterke kommentarer om modellers utseende. Debattene rundt kroppsskam og skinny shaming er derfor en del av en bredere diskusjon om kroppsmangfold i media og mote.

Kort sagt viser reaksjonene som Bella Hadids utseende utløste hvor ofte kvinners kropper er gjenstand for kommentarer i det offentlige rom. Enten kritikken gjelder tynnhet eller andre fysiske egenskaper, vekker disse diskusjonene jevnlig opp debatten om skjønnhetsstandarder og hvordan kvinners utseende blir bedømt, spesielt i media og på sosiale nettverk.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
Et dristig bilde av skuespillerinnen Nicole Kidman (58) skaper oppstyr på nettet.

