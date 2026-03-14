Et dristig bilde av skuespillerinnen Nicole Kidman (58) skaper oppstyr på nettet.

Nicole Kidman fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet langt utover sine filmroller. Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, sangeren og regissøren utløste nylig en reaksjon på nettet etter at en fotoseanse som ble ansett som «dristig» ble publisert. Bildet ble delt på sosiale medier og plukket opp av flere medier, og utløste en rekke kommentarer, noen roste «skuespillerinnens selvtillit», mens andre reiste bredere spørsmål om alder i underholdningsbransjen.

En mye omtalt fotoseanse

På bildet ser Nicole Kidman ut i strømpebukser og strømpebukser, i en elegant setting som viser frem en elegant, men likevel selvsikker estetikk. Publiseringen av dette bildet utløste raskt reaksjoner på nettet. Mange internettbrukere roste «skuespillerinnens dristighet og hennes valg om å omfavne sitt image fullt ut som 58-åring». Andre kommentarer påpekte at «denne typen fotografi fortsatt sjelden forbindes med skuespillerinner over 50», noe som forklarer omfanget av reaksjonen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

En karriere preget av «dristige» valg

I flere tiår har Nicole Kidman etablert seg som en av de ledende skikkelsene innen internasjonal film. Skuespillerinnen har samarbeidet med en rekke kjente regissører, inkludert Jane Campion, Gus Van Sant, Alejandro Amenábar og Park Chan-wook. Filmografien hennes spenner over en rekke sjangre, fra uavhengig film til store Hollywood-produksjoner.

I 2003 vant hun Oscar-prisen for beste kvinnelige skuespiller for rollen i «The Hours», der hun spilte forfatteren Virginia Woolf. Over tid har hun også utviklet en betydelig TV-karriere, særlig med seriene «Big Little Lies» og «The Undoing».

Støttende reaksjoner i bransjen

Fotoshooten fikk også positive reaksjoner i filmbransjen. Flere kjendiser uttrykte sin støtte til skuespillerinnen på sosiale medier. Skuespillerinnen Jamie Lee Curtis delte for eksempel bildet og roste kollegaens selvtillit.

Denne typen reaksjon fremhever en form for solidaritet blant skuespillerinner i møte med aldersrelatert kritikk i underholdningsbransjen. Mange nettbrukere roste også Nicole Kidmans fortsatte selvsikre tilstedeværelse i media og kunst.

En tilbakevendende debatt om aldersdiskriminering i Hollywood

Reaksjonene på dette bildet er en del av en bredere diskusjon om aldersdiskriminering i filmbransjen. Mange skuespillerinner har snakket om vanskelighetene de møter med å få visse roller etter hvert som karrieren utvikler seg. Flere organisasjoner og studier har også fremhevet at kvinneroller blir sjeldnere med alderen, spesielt etter fylte førti. I denne sammenhengen søker noen skikkelser i filmbransjen å utfordre disse normene ved å fortsette å innta en fremtredende posisjon i media og kunstneriske sfærer.

Med denne mye omtalte fotoseansen fortsetter Nicole Kidman å etablere seg i filmbransjen samtidig som hun deltar, enten bevisst eller ubevisst, i en bredere diskusjon om alder, synlighet og representasjon av kvinner i Hollywood.