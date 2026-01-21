Search here...

Med sitt «atypiske» utseende omdefinerer denne skøyteløperen kodene for sportsmote.

Léa Michel
Den amerikanske kunstløperen Alysa Liu, sølvmedaljevinner ved det amerikanske mesterskapet i 2026, trollbinder publikum langt utenfor isen takket være frisyren sin. Som 20-åring har dette medlemmet av OL-laget til lekene i Milano-Cortina i 2026 blekede ringer i det brune håret, en «atypisk» stil som har tatt sosiale medier med storm og omdefinerer kodene for sportsmote.

Ringer som forteller en historie

I et intervju med NBC New York avslørte Alysa Liu betydningen bak frisyren sin, som hun tålmodig har dyrket siden slutten av 2023. «Jeg legger til en stripe hvert år, i slutten av desember. Denne vil vare et år før den neste», forklarte hun. Tre lysringer pryder hodet hennes, symboler på et årlig ritual som markerer tidens gang. Hun ønsket lysere nyanser enn vanlig – langt fra hennes typiske ingefærfargede farge – men hennes svært mørkebrune base motsto, og krevde profesjonelle produkter og to salongbesøk.

En hjertelig hyllest til frisøren hennes

Alysa Liu sørget for å takke Kelsey, stylisten sin fra St. Louis, som hun møtte på mesterskapet i 2026. «Hun tonet det perfekt, håret mitt er sunt, og det er akkurat det jeg ønsket meg», understreket mesteren. Kelsey delte prosessen på Instagram og roste skøyteløperen som «ydmyk, morsom og inspirerende». Denne kreative duoen resulterte i en lysende «glorie», perfekt tilpasset rotasjonene hennes på isen.

En mester som våger alt

Etter sin triumferende comeback i 2024 – kronet med en verdenstittel i 2025, den første for en amerikaner på 19 år – har Alysa Liu etablert seg som favoritten til olympisk gull. Frisyren hennes, som er langt fra de elegante standardene innen kunstløp, har fengslet fans som elsker denne stilistiske friheten. På Instagram og TikTok strømmer reaksjonene inn: «en stil som kombinerer ytelse og personlighet», noe som beviser at utøveren utmerker seg like mye i kreativitet som i trippelaksler.

Med OL i 2026 som nærmer seg (6.–22. februar 2026), representerer Alysa Liu en ny generasjon: upåklagelig teknikk og et dristig, ukonvensjonelt utseende. Hennes blekede ringer er mer enn bare en estetisk detalj; de feirer personlig vekst og inspirerer unge kvinnelige idrettsutøvere til å omfavne originalitet.

