Som 58-åring viser Nicole Kidman frem sitt naturlige hår, og krøllene hennes skaper furore.

Léa Michel
Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman beviser nok en gang at hun er et tidløst ikon. Hun gledet nylig fansen sin på Instagram ved å dele et bilde fra turen til Chile, hvor hun stolt viser frem sitt naturlige hår. Farvel, elegante hårklipp: hei til de lange blonde krøllene hennes, enkelt bundet opp i en lav hestehale og diskré skjult under en beige lue.

Et enkelt, men likevel ultra-stilig utseende

I dette bildet tatt under en søramerikansk ferie viser Nicole Kidman en stil som er både avslappet og elegant, tro mot trenden med «stille luksus». Hun har på seg en brun blazer, jeans, brune sko og en brun Chanel-veske i skinn – et minimalistisk utseende med raffinerte detaljer. Bak de klassiske mørke solbrillene sine utstråler hun en nyvunnet ro, og skriver enkelt følgende til bildet: «Elsket å utforske Chile 🇨🇱».

Det store comebacket til naturlige krøller

Dette er ikke første gang Kidman lar sitt naturlige hår skinne. I flere uker nå har hun blitt sett på en rekke opptredener med sine naturlige blonde krøller, enten det er på en familiebursdag, en julefest i Sydney eller på en flytur. Denne tilbakekomsten til hennes naturlige utseende ser ut til å markere starten på en ny personlig æra for skuespillerinnen, som i 2025 så slutten på ekteskapet sitt med sangeren Keith Urban etter nesten tjue år sammen.

Denne hårforvandlingen er ingen tilfeldighet: For noen måneder siden betrodde hun seg til mediehuset Allure at hun angret på at hun hadde rettet håret sitt så lenge. «Hvorfor gjorde jeg det? Jeg elsket krøllene mine», innrømmet hun da hun gjenoppdaget gamle bilder av seg selv, der hun så strålende ut.

Ved å omfavne sin naturlige tekstur fullt ut, sender Nicole Kidman et sterkt budskap: gjennom livets forvandlinger og forstyrrelser er det å vende tilbake til seg selv en form for frihet. Krøllene hennes, mer enn et estetisk valg, blir symbolet på denne selvoppdagelsen – elegant og unektelig inspirerende.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
«Fortsatt på toppen»: Som 55-åring pålegger hun sin kompromissløse stil

