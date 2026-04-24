Hailey Bieber lyser opp den røde løperen i en skimrende grå blondekjole

Fabienne Ba.
På TIME100-gallaen, et mye omtalt arrangement organisert av Time magazine for å feire de 100 mest innflytelsesrike personene i verden, fanget den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber spesielt oppmerksomheten. Hennes skimrende grå blondekjole skilte seg ut med sin eleganse og et avgjort moderne preg.

En kjole som er både gjennomsiktig og blendende

Hailey Bieber prydet den røde løperen på TIME100-gallaen i et sofistikert antrekk som umiddelbart fikk oppmerksomhet. Til anledningen hadde hun på seg en subtilt skimrende grå blondekjole som lekte med gjennomsiktighet og lys. Blondedetaljene ga en delikat tekstur, mens stoffets refleksjoner fanget lyset med hver bevegelse.

Et minimalistisk og sofistikert utseende

Valget av tilbehør og sminke forsterket antrekkets rene linjer. En myk frisyre og subtil sminke lot kjolen stå i sentrum. Dette estetiske valget gjenspeiler en nåværende trend som favoriserer diskrete, men sofistikerte silhuetter, der hver detalj teller.

Et stilikon på den røde løperen

Hailey Bieber, kjent for sine mye omtalte moteopptredener, bekrefter nok en gang sin status som en stor innflytelse i den moderne moteverdenen. Hennes klesvalg, noen ganger «dristige» og alltid perfekt utført, er med på å forme trendene som sees på den røde løperen og utover.

Med denne skimrende grå blondekjolen gjorde Hailey Bieber et elegant og slående opptreden på TIME100-gallaen. Antrekket illustrerer perfekt kombinasjonen av minimalisme, raffinement og visuell effekt.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Sangerinnen Angèle skaper furore i en asymmetrisk hvit tyllkjole

