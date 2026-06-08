Gravide Aubrey Plaza viser frem babymagen sin på den røde løperen

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Aubrey Plaza opplever en av de mest intense periodene i sitt personlige liv. Hun dukket nylig opp på den røde løperen under Tony Awards i New York, ledsaget av partneren Chris Abbott. Og babymagen hennes, som hun gjorde et poeng av å vise frem, fanget umiddelbart alles oppmerksomhet.

En søylekjole

For anledningen valgte Aubrey Plaza en lang, svart kolonnekjole utsmykket med tynne, hvite, vertikale striper. Et perfekt skreddersydd plagg som omfavnet figuren hennes samtidig som det forsiktig tilpasset kurvene i svangerskapet. Hun fullførte antrekket med en bevisst minimalistisk tilnærming: langt hår som bare var løst, diskret sminke og ingen statement-smykker. En raffinert stil som lot silhuetten og selve øyeblikket stå i sentrum. På flere bilder kan man se skuespillerinnen hvile en beskyttende hånd på magen – en øm gest som nå har blitt en klassiker blant gravide kjendiser.

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Et vitende utseende

Ved siden av Aubrey Plaza koordinerte Chris Abbott sitt antrekk perfekt med partnerens. Den amerikanske skuespilleren dukket opp i en svart fløyels smokingjakke, en hvit skjorte, et svart slips og svarte bukser. En ren og diskret eleganse, perfekt i tråd med kveldens ånd.

Denne opptredenen hadde spesiell betydning for paret. Chris Abbott ble nominert til beste mannlige birolle for sin skildring av Biff Loman i gjenopplivingen av Arthur Millers ikoniske skuespill «Death of a Salesman», en produksjon som fikk ikke færre enn ni Tony Award-nominasjoner i 2026.

En graviditet bekreftet i april i fjor

Tidlig på våren bekreftet paret at de ventet sitt første barn sammen. Aubrey Plaza snakket offentlig for første gang på podkasten «SmartLess», med avvæpnende åpenhjertighet: «Vel, det er en baby inni meg», innrømmet hun, og la til: «Jeg har alltid, alltid, alltid ønsket å vite hvordan det føltes. Dette eventyret virker så interessant.»

Med denne strålende opptredenen på Tony Awards i 2026 markerer Aubrey Plaza en viktig milepæl i livet sitt. Paret, som deler en rekke profesjonelle prosjekter – fra off-Broadway-teater til filmen «Black Bear» fra 2020 – ser ut til å nærme seg dette nye kapittelet med like mye medvirkning som diskresjon.