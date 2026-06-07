Som 93-åring viser denne skuespillerinnen en eleganse som fortsetter å fascinere.

På den første London-utgaven av Power of Women-prisutdelingen (en årlig seremoni som feirer inspirerende kvinner og deres prestasjoner), gjorde den britiske skuespillerinnen Joan Collins en blendende opptreden sammen med ektemannen Percy Gibson. Bare hennes tilstedeværelse illustrerer perfekt hvorfor hun er et av de største ikonene på den røde løperen.

En gullbesatt paljettopp, et absolutt signaturbilde av Joan Collins

På Chancery Rosewood i Mayfair valgte Joan Collins et umiddelbart gjenkjennelig antrekk: en gullfarget omslagstopp, helt dekket av hundrevis av små paljetter som fanger lyset med den minste bevegelse. Et plagg som minner om, nesten linje for linje, stilkodene som gjorde Joan Collins til en legende under «Dynasty»-æraen.

Øredobber som matcher toppens design forlenger plaggets metalliske detaljer og strukturerer hele silhuetten. Ved siden av henne valgte mannen hennes, Percy Gibson, en enkel marineblå dress – og dermed lot konas utseende stå i sentrum. Et subtilt, men meningsfullt antrekksvalg.

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Hedret som «Årets ikon» på Power of Women i London

Det var en virkelig spesiell kveld på Chancery Rosewood. Arrangementet, som arrangeres for første gang i London, feirer ledende kvinnelige skikkelser innen film, fjernsyn, musikk og media hvert år. Og i år ble Joan Collins hedret med kveldens mest prestisjefylte pris – Årets ikon.

Blant de andre kvinnene som ble hedret under seremonien var den britiske skuespillerinnen og sangeren Cynthia Erivo, den britiske skuespillerinnen Emilia Clarke, den britiske skuespillerinnen og sangeren Hannah Waddingham, Suki Waterhouse og den britiske skuespillerinnen Emma Corrin – sistnevnte ble den første ikke-binære personen som mottok en Power of Women-pris. Denne enestående utmerkelsen gjenspeiler en bredere trend mot større representasjon, og Joan Collins representerer symbolsk nok en barriere som må krysses: alder.

«Du må vite hvordan du gjenoppfinner deg selv»: budskapet til den nye generasjonen

Joan Collins' takketale gjorde, ikke overraskende, et varig inntrykk. «Jeg har oppdaget at for å overleve i dette yrket og for å trives i det, må man vise hvor viktig det er for kvinner å gjenoppfinne seg selv. Man må vite hvordan man gjenoppfinner seg selv igjen og igjen», sa hun til publikum.

En setning som perfekt oppsummerer karriereveien til en skuespillerinne som i over sytti år har vært i stand til å reise gjennom epoker uten å være begrenset til et enkelt register. Fra starten i britisk film på 1950-tallet, til hennes verdensomspennende anerkjennelse takket være "Dynasty" på 1980-tallet, og inkludert hennes nyeste TV-roller, fortsetter Joan Collins å legemliggjøre en sjelden form for eleganse – en som trosser tiden uten å fornekte fortiden.

Hennes neste film er en appell mot overgrep mot eldre.

Joan Collins benyttet også anledningen i løpet av kvelden til å diskutere sitt nye prosjekt: «My Duchess», en biografisk film om Wallis Simpson, hertuginne av Windsor, der hun spiller tittelrollen. Filmen, som snart skal ha premiere, forteller om de siste ni årene av Wallis Simpsons liv – kvinnen som i 1937 giftet seg med prins Edward etter at han abdikerte fra den britiske tronen.

Hun beskriver denne perioden med alvor: «Det var de siste ni årene av livet hennes. I begynnelsen var hun en sterk og mektig kvinne. Men hennes styrke og kraft ble fullstendig ødelagt av, dessverre, en annen kvinne. Jeg tror dette illustrerer mye om hva som fortsatt skjer i verden i dag: mishandlingen av eldre.» Et budskap som gir enda sterkere gjenklang når det kommer fra en 93 år gammel skuespillerinne, i stand til å legemliggjøre usynlige kvinner og gi dem stemmen sin tilbake.

Med sin opptreden på Londons Power of Women minner Joan Collins oss om at eleganse ikke har noen utløpsdato og ingen fast formel. Og at bak paljettene og den røde løperen finnes det fremfor alt en kvinne som stadig forvandler hvert av sine opptredener til et filmatisk øyeblikk.