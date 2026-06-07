År etter å ha filmet en scene som 13-åring, kjemper denne skuespillerinnen en enestående kamp

Fabienne Ba.
Screen film « Une vie à soi »

Den tyske skuespillerinnen og modellen Nastassja Kinski har nettopp vunnet en historisk seier. Etter en ti år lang juridisk kamp har hun lykkes med å få fjernet en film innspilt i 1975, i hvert fall midlertidig, der hun dukker opp bare 13 år gammel, i en scene hun anser som «dypt upassende». Dette er en kamp uten sidestykke i europeisk filmhistorie.

En scene som ikke lenger fungerer

Filmen det gjelder har tittelen «Wrong Move» («Falsche Bewegung»), regissert av den tyske filmskaperen Wim Wenders i 1975. Nastassja Kinski, da 13 år gammel, spiller Mignon, en stum jente. Den problematiske scenen viser henne i «en tilstand av kroppslig eksponering som er spesielt upassende for alderen hennes», der hun samhandler med en voksen mann som klasker henne og deretter kjærtegner ansiktet hennes. Skuespillerinnen selv beskriver nå scenen som «unormal» – og etter #MeToo-bevegelsen har den blitt uutholdelig for mange.

Regissøren selv erkjente dette offentlig på en gallafest ved det tyske filmakademiet 29. mai 2026: «Jeg ville aldri gjort det igjen i dag. Jeg vet mer i dag, mye mer. Følelsene har endret seg; vi lever i en helt annen verden enn for femti år siden», sa den tyske regissøren, filmprodusenten, manusforfatteren og fotografen Wim Wenders.

Ti år med juridiske kamper

For å oppnå dette resultatet kjempet skuespillerinnen Nastassja Kinski i nesten ti år. Ifølge hennes egne uttalelser ble hun aldri informert under innspillingen om at hun måtte kle av seg foran et helt crew. #MeToo-bevegelsen ga henne, flere tiår senere, motet til å iverksette et enestående rettslig skritt – med mål om å få scenen fullstendig fjernet fra den endelige versjonen og å få erstatning.

«Selv om jeg ikke visste så mye ennå som 13-åring, hadde jeg allerede lagt merke til at det ikke var normalt», fortalte hun avisen Süddeutsche Zeitung. Og i 2024, på den tyske kringkasteren RTL, la hun til: «Det var min første film, min første regissør, han beskyttet meg ikke.» En uttalelse som perfekt oppsummerer hele omfanget av hennes engasjement.

Filmens midlertidige tilbaketrekning og filmskaperens mea culpa

3. juni 2026 ble filmens midlertidige tilbaketrekking offisielt annonsert. Ifølge Wim Wenders-stiftelsen, som innehar utnyttelsesrettighetene, vil filmen først bli gjort tilgjengelig igjen når en løsning som er akseptabel for alle parter – inkludert Nastassja Kinski – er funnet. I en offentlig uttalelse erkjente filmskaper Wim Wenders, i en slags mea culpa, at «Natassja Kinski burde vært bedre beskyttet» på filmtidspunktet. En forsinket uttalelse, men en som markerer et stort skifte i hvordan bransjen begynner å konfrontere sin egen fortid.

Et spørsmål som går utover hans personlige sak

Denne kampen reiser faktisk et grunnleggende spørsmål som går langt utover Nastassja Kinskis individuelle tilfelle. Hun formulerte det selv offentlig med bemerkelsesverdig klarhet: «Hvordan forvalter man filmarv? Er det tillatt, eller til og med ønskelig, å klippe en scene hvis den sårer en skuespillerinne? Kan en film forkortes i etterkant?» Dette er et spørsmål som utfordrer hele bransjen. I retten til å bli glemts navn, kan historien skrives om? I den kunstneriske frihetens navn, bør bilder som ikke lenger ville blitt filmet i dag, bevares? Debatten er langt fra avgjort, men med Nastassja Kinski eksisterer det nå en presedens – og den vil utvilsomt påvirke fremtidige beslutninger.

En kamp knyttet til #MeToo

Denne krangelen er langt fra et isolert tilfelle, men en del av en bredere trend. I de senere årene har flere skuespillerinner som spilte som barn bedt om fjerning eller endring av scener de anså som uakseptable. I 2025 hadde Nastassja Kinski allerede klart å få den tyske kringkasteren NDR til å fjerne en episode av serien «Tatort», der hun dukket opp i en lignende situasjon som 15-åring.

Med denne seieren gjenvinner ikke bare Nastassja Kinski imaget sitt. Hun åpner en dør som tidligere virket stengt for en hel generasjon skuespillerinner som spilte som barn. Og hun minner oss om at beskyttelsen av mindreårige på filmsett – som alle andre steder – aldri igjen bør overlates utelukkende til de voksne som regisserer dem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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