I en utskjært kjole gjør modellen Kaia Gerber et slående opptreden i Paris.

Kaia Gerber har nok en gang befestet sin status som et moteikon i sin generasjon. Den amerikanske modellen og skuespillerinnen skapte furore på en parisisk fest arrangert av kunstneren JR og gründeren Evan Spiegel. Antrekket hennes, som perfekt legemliggjorde den franske hovedstadens ånd, gikk absolutt ikke ubemerket hen.

En stroppeløs topp med utskjæringer

På bildene som har sirkulert siden, poserer Kaia Gerber i en lang svart kjole med et utpreget arkitektonisk snitt. Den stroppeløse skinnkroppen strukturerer den øvre delen av silhuetten og gir hele plagget en nesten skulpturell dimensjon. Denne couture-tilnærmingen minner om eksperimentene til store motehus med lær som et edelt materiale.

Det er utvilsomt de små utskjæringene foran som gjør dette plagget så slående. Strategisk plassert foran på overdelen skaper de grafiske åpninger som gir stoffet bevegelse. En svært moderne stilsignatur, populær de siste sesongene på de mest banebrytende catwalkene i moteverdenen.

Asymmetriske strømpebukser med splitt

Kjolen utvides deretter til et trapes-skjørt, der asymmetrien er plaggets sanne signatur. På venstre side stiger kanten kraftig, og skaper en høy sidespalte som avslører hele Kaia Gerbers ben med hvert skritt. Kontrasten fungerer umiddelbart: alt er presist plassert, fra den strukturerte overdelen til skjørtets asymmetriske drapering. Øyet følger silhuetten fra topp til bunn uten å stoppe opp – akkurat den visuelle effekten som søkes av de mest gjennomtenkt designede opptredenene på den røde løperen.

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Et utseende uten tilbehør

I stedet for å overbelaste silhuetten, valgte Kaia Gerber å avstå fra tilbehør. Ingen smykker, ingen veske, ingen lag: bare kjolen taler. En minimalistisk tilnærming som passer perfekt til plaggets haute couture-ånd, og lar selve plagget skinne. Når det gjelder hår og sminke, ble de samme undervurderte valgene tatt: en myk føning og diskret sminke for ikke å forringe kjolens preg.

Med denne utskjærte kjolen og den høye splitten gjorde Kaia Gerber en av sine mest slående parisiske opptredener. Den demonstrerte at mote, når den er omhyggelig laget, ikke trenger pynt for å skinne. Og at en velvalgt silhuett i ett stykke noen ganger kan si alt.