Som 50-åring deler skuespillerinnen Charlize Theron skjønnhetsritualet hun ikke kan leve uten.

Når hun blir spurt om hudpleierutinen sin, nøler ikke Charlize Theron et sekund. Den sørafrikansk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen tilskriver utstrålingen sin til ett enkelt trinn: rødlysterapi.

Skjønnhetsbekjennelsen som gikk viralt på sosiale medier

Det hele startet med et intervju for videoen «Ask Me Anything» . Da hun ble spurt om det ene hudpleieproduktet hun absolutt ikke kunne leve uten, nølte ikke Charlize Theron. «Åh, jeg er besatt av disse hudpleielaserne. Jeg har mine med meg hele tiden. Jeg har denne modellen, jeg har den andre, jeg har alle sammen», innrømmet hun, før hun la til med en halvlatter: «Jeg kunne bodd inni en rød laser eller et rødt lys når som helst – jeg ville vært veldig lykkelig.»

En spontan uttalelse, langt fra anekdotisk. Noen måneder tidligere, under en amerikansk podkast, snakket Charlize Theron om emnet i like entusiastiske ordelag: «Jeg bor permanent i en rødlysmaske. Det er det eneste jeg har gjort de siste to årene der jeg har tenkt: 'wow, jeg ser virkelig en forskjell'.»

Hva er egentlig det røde lyset?

Bak dette navnet ligger en behandlingsteknikk som kalles rød lysterapi, eller mer presist, rød LED-terapi. Prinsippet er enkelt: huden utsettes for korte bølgelengder av lys, vanligvis mellom 630 og 700 nanometer. Disse bølgene trenger inn i de overfladiske lagene av epidermis og stimulerer, ifølge tilgjengelige data, kollagenproduksjon og cellulær aktivitet dypt inne i huden. Prosedyren er ikke-invasiv, smertefri og krever ingen nedetid, og har raskt etablert seg som et skånsomt alternativ til mer invasive inngrep.

Hollywood vil ha mer

Charlize Theron er ikke den eneste som har innlemmet røde LED-lys i sin daglige rutine. Victoria Beckham, som har gjort huden sin til en av de synlige markørene for skjønnhetsmerket sitt, har offentlig anbefalt dem ved flere anledninger. Den britiske skuespillerinnen Elizabeth Hurley har også innrømmet å bruke dem daglig.

Alle tre deler en felles tilnærming: en gradvis, langsom, men konsekvent behandling i stedet for en rask utbrudd av glød. Denne filosofien samsvarer med en bredere trend innen moderne skjønnhet – noen ganger kalt «hudinvestering» – der resultater bygges over tid, ikke gjennom en enkelt intervensjon.

Ved åpent å vise frem sin daglige bruk av rødt lys, tilbyr Charlize Theron mye mer enn et hudpleietips. Hun skisserer subtilt en viss skjønnhetsfilosofi i femtiårene: en filosofi basert på tålmodighet og en viss grad av tillit til ens eget image.