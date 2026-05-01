Som 52-åring har Heidi Klum på seg et strandantrekk som varsler 2026-trenden.

Tatiana Richard
Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum trengte ikke en spektakulær setting for å fange oppmerksomheten. Med ansiktet mot havet, iført en todelt badedrakt i gradientrød, tok hun kampanjebilder denne uken som hint om hvordan sommeren 2026 vil se ut.

En gradientrød farge som midtpunkt

Den todelte badedrakten som Heidi Klum bruker, spiller på en gradient av rødt, brunt og oransje – en varm, solrik palett som fremstår som en av sesongens hovedtrender. Med myke bølger i håret, en gyllen, strålende hudfarge, nude lepper og solkyssede kinn, finnes det ingen overflødige tilbehør. Heidi Klum lar badedrakten og det naturlige lyset gjøre alt arbeidet. Det er nettopp denne tilbakeholdenheten som gjør looken så kraftfull: når alt er perfekt koordinert uten å virke sånn, er resultatet umiddelbart.

Gradienttrenden, nøkkelplagget for sjøsiden i 2026

Den gradientfargede todelte badedrakten har denne sesongen blitt et av de mest kopierte strandantrekkene. Etter år med dominerende ensfarger og grafiske trykk, er det nå blandede nyanser – fra rødt til brunt, korall til hudfarget, blått til turkis – som tar overhånd. Det er en solnedgangseffekt som bæres direkte på huden, og fungerer like bra på landet (for Calzedonia) som i virkeligheten.

Kort sagt, Heidi Klum fortsetter å være en av de mest ettertraktede personlighetene for sommerkampanjer. Dette er ikke hennes første forsøk på denne typen strandfotografering – og med hennes egne ord delt i Instagram-stories, er dette prosjektet med Calzedonia blant favorittene hennes, på grunn av friheten det gir henne til å legemliggjøre bildet i stedet for bare å bruke det. En nyanse som er tydelig i hvert bilde.

Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
