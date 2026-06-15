Som 49-åring skaper Shakira furore med et gult antrekk inspirert av VM.

Shakira feiret nok en suksess med et antrekk som var like livlig som det var symbolsk. Den colombianske sangeren delte en serie fotball-inspirerte bilder på Instagram for å markere en viktig milepæl: 100 millioner visninger for «Dai Dai», den offisielle sangen til VM i 2026. Et slående gult antrekk, designet som en ekte hyllest til det vakre spillet.

Et gult blikk i fotballens farger

For anledningen valgte Shakira en gul crop-topp, utsmykket med et fotballdesign på den ene siden og røde striper på den andre. Hun kombinerte den med lyse, mangogule bukser og sko, sammen med tettsittende røde hansker som ga et snev av stil. Med armene hevet poserte hun på en stadionbane, som om hun sugde til seg den elektriske atmosfæren fra en stor fotballkveld. Presis sminke, rosenrøde kinn og rosa leppestift, hår som flagret fritt over skuldrene: alt var designet for et strålende og festlig utseende.

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En nikk til «Dai Dai» og verdensmesterskapet

Dette antrekksvalget var langt fra ubetydelig. Det fulgte med kunngjøringen om en stor suksess: «Vi nådde nettopp 100 millioner visninger med 'Dai Dai', takk», skrev Shakira og takket fansen sin varmt. Denne sangen, som ble utgitt i midten av mai og fremført sammen med den nigerianske artisten Burna Boy, er den offisielle hymnen til VM i 2026, som arrangeres av USA, Mexico og Canada. Fotballtemaet i antrekket hennes gjenspeilet dermed direkte sangens ånd.

Dronningen av VM-hymner

Med «Dai Dai» bekrefter Shakira en unik forbindelse med fotballens største begivenhet. Shakira er den artisten som oftest har blitt omtalt i konkurransens historie: hun ga oss allerede en remix av «Hips Don't Lie» i 2006, den store hiten «Waka Waka» i 2010 og «La La La» i 2014.

Med sitt livlige gule utseende og sin rungende musikalske suksess beviser Shakira nok en gang at hun er uatskillelig fra magien i VM. Hun bekrefter sin status som et ikon, i stand til å kombinere mote, musikk og en lidenskap for fotball. En blendende debut, verdig begivenheten.