Shay Mitchell gjenoppliver trenden med glitrende kjoler i en monokrom versjon.

Den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Shay Mitchell har et talent for å gjenopplive trender. Hun delte nylig en serie bilder på Instagram der hun hadde på seg en kort, skimrende kjole i en ensfarget rosafarge. Et utpreget retro-utseende som bringer tilbake den paljettbesatte kjolen – i en monokrom versjon.

En skimrende monokrom kjole

Kjernen i dette antrekket er en kort, rosa metallisk strikkekjole fra Seroya. Kjolen har en asymmetrisk, skulderløs utringning og lange, utsvingte ermer som gir bevegelse til den overordnede silhuetten. Det subtilt skimrende stoffet fanger lyset og gir plagget en festlig følelse. Shay Mitchell holdt seg tro mot «total look»-trenden og stylet hele antrekket sitt i samme rosafarge.

Et ikonisk tilbehør

For å pynte opp kjolen valgte Shay Mitchell et svært symbolsk plagg: en Baguette-veske utsmykket med rosa paljetter. Denne modellen, en ekte «it-bag» fra 2000-tallet, passer perfekt til retro-estetikken i stilen. Rosa lakksandaler fra Paris Texas og en håndbagasje fra hennes eget merke fullførte antrekket, samtidig som det samme monokrome temaet ble beholdt.

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Trenden med glitrende kjoler

Dette valget illustrerer det store comebacket til paljett- og metallkjoler, et sikkert kort for kvelder og festlige anledninger. Ved å kombinere dem med ton-i-ton-fargevalg, tilbyr Shay Mitchell en mer moderne vri på denne trenden. Det monokromatiske utseendet, som innebærer å bruke én farge gjennom hele antrekket, strukturerer utseendet og gir det en sofistikert eleganse. Hele effekten passer perfekt til bølgen av 2000-tallsnostalgi som er så utbredt i dagens mote.

En skuespillerinne som også er gründer

Utover stilen fremhever dette antrekket Shay Mitchells dobbeltrolle. Den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten, som er kjent for rollen i «Pretty Little Liars» og også sett i «Dollface» og «You», er også medgründer av BÉIS, et svært suksessrikt reisetilbehørsmerke. Ved å inkludere en av koffertene sine i innlegget sitt, bekrefter hun både stilfølelsen og forretningssansen sin.

Med denne skimrende rosa kjolen og dens mesterlig balanserte fargepaletten oppnår Shay Mitchell et utseende som er både nostalgisk og trendy. Med nikkene til 2000-tallet og tilbehøret beviser skuespillerinnen at en paljettkjole er mer kapabel enn noen gang til å snu seg. Den vil garantert inspirere fans av glamorøse kvelder.