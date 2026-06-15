I en drapert kjole tiltrekker Kim Kardashian seg alles oppmerksomhet i Monaco.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian går aldri ubemerket hen, og hennes nylige tur til Monaco var intet unntak. På Formel 1 Grand Prix snudde hun seg i en elegant, drapert kremfarget kjole fra Gucci. Hun delte opptredenen sin med sine Instagram-følgere.

En drapert kjole

Til løpsdagen valgte Kim Kardashian en lang, kremfarget jerseykjole. Kjolen har en asymmetrisk halsutringning og et enkelt langt erme, delikat drapert over den ene skulderen. Rynking i midjen gir struktur, mens det flagrende stoffet omslutter kroppen før det faller ned på gulvet. Draperingen fremkaller en antikk følelse, og skaper et utseende som er både diskret og sofistikert.

En spektakulær åpen rygg

Selv om kjolen virket diskret forfra, hadde den en skikkelig «overraskelse» bak. Den var vidåpen og hadde en skulpturell draperingseffekt i midjen, noe som ga et dramatisk preg til helhetsinntrykket. Denne kontrasten mellom en ren front og en dristig rygg var et av de mest omtalte moteøyeblikkene i Monaco-helgen.

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Nøye utvalgt tilbehør

Når det gjelder tilbehør, valgte Kim Kardashian store solbriller med lilla glass, samt svarte Gucci-pumps med hestebånd. Hun fullførte antrekket med en løs knute, pyntet med noen få hårlokker som innrammet ansiktet. Hun koordinerte dette antrekket med søsteren Khloé, som også var kledd i kremfarget, for en perfekt matchende duo.

Med denne draperte kremfargede kjolen beviste Kim Kardashian nok en gang sin mestring av fremtoningens kunst. Hun ble ikke sett foran kameraene under Barcelonas Grand Prix 14. juni 2026, noe som tyder på at hun var diskret eller rett og slett fraværende fra arrangementet. Det gjenstår å se om hun vil gjøre en ny opptreden under en Formel 1 Grand Prix før slutten av 2026-sesongen, en mulighet som utvilsomt ville gjenopplive oppmerksomheten rundt hennes mye omtalte offentlige opptredener.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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