Denne gravide skuespillerinnen vekker oppsikt i en grønn kjole sammen med Margot Robbie.

Den gravide australske skuespillerinnen og modellen Samara Weaving vakte oppsikt på premieren av «Ready or Not 2: Here I Come» i en grønn kjole som stolt viste frem babymagen hennes.

En dristig grønn kjole

For denne visningen 16. mars 2026 prydet Samara Weaving scenen i en pistasjgrønn tettsittende kjole med firkantet utringning, utsmykket med en slående firkantet utskjæring ved magen som selvsikkert viste frem babymagen hennes. Denne kreasjonen fremhevet den vordende morens kurver med elegant selvtillit, og beviste at morsrollen noen ganger kan være synonymt med motebevissthet. Den myke, moderne grønnfargen smigret huden hennes og fremhevet figuren hennes.

Stilig tilbehør og en «glødende» sminke

Samara fullførte antrekket sitt med svarte pumps med spiss tå, et perlekjede, matchende øredobber og en diskré diamantring. Senere la hun til en sjokoladebrun trenchcoat for et uanstrengt elegant utseende. Det blonde håret hennes, stylet i en sofistikert oppsetning med hårlokker som rammer inn ansiktet, komplementerte den strålende sminken hennes: rosenrøde kinn, blanke rosa lepper, grafisk eyeliner og knallrøde negler.

Margot Robbie, den lojale vennen med en «bohemsk» stil

Arrangementet samlet to australske stjerner: skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie, som kom for å støtte venninnen sin, kledd i et bohemsk antrekk med en karamellfarget skinnjakke over en ermeløs svart boblekjole, svarte cowboystøvler og avslappet vintage-vibber. De to venninnene, strålende side om side, representerte en sjarmerende duo, som blandet graviditet med uanstrengt kulhet.

Graviditetsmote: Samara revolusjonerer sjangeren

Samara Weaving er kjent for sine dristige mammaantrekk – som for eksempel den nylige, revne, svarte crop-toppen – og avviser konservative stiler for å feire babymagen som det ultimate motetilbehøret. Stylisten hennes, Jordan Dorso, utmerker seg ved å forvandle morsrollen til et haute couture-moteshow.

Med denne grønne kjolen med utskjæring i mellomgulvet gjenoppfinner Samara Weaving morsrollen og beviser at graviditet faktisk kan være synonymt med den røde løperen. En stil som inspirerer og frigjør vordende mødre.