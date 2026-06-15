«Begge ser fantastiske ut»: Naomi Watts deler et nytt bryllupsbilde

Den britiske skuespillerinnen og produsenten Naomi Watts dyrker et avslappet forhold til imaget sitt. For å feire treårsdagen for ekteskapet med skuespilleren Billy Crudup delte hun et tidligere usett bilde fra bryllupsseremonien deres i New York på Instagram. Et enkelt, ømt og dypt lysende øyeblikksbilde – som umiddelbart utløste en mengde kommentarer.

En Oscar de la Renta-kjole i hvit blonde

På bildet poserer paret sittende på en trebenk utendørs. Naomi Watts har på seg en enkel, flagrende hvit blondekjole fra Oscar de la Renta. I hånden holder hun en bukett med hvite blomster bundet med et bånd.

Den amerikanske skuespilleren Billy Crudup har på seg en enkel marineblå dress ved siden av henne. Skuespillerinnens hode hviler på ektemannens skulder, armen hans henger over benkeryggen. Alt i komposisjonen utstråler ro. Bildeteksten gjenspeiler bildet perfekt: «Gratulerer med dagen, min kjære ♥️.» Ingen følelsesladet avsnitt, ingen detaljert tidslinje – bare denne enkle frasen, som sier alt.

Et diskret bryllup i hjertet av New York

Det aktuelle bryllupet, som ble feiret i juni 2023, var alt annet enn en Hollywood-seremoni. På den tiden valgte paret å gifte seg i en tinghus i New York, uten noe glitter eller seremoni. «Ingenting var planlagt; vi ville holde det veldig enkelt. Jeg kjøpte til og med blomstene fra en liten matbutikk i nabolaget på hjørnet», betrodde Naomi Watts i et intervju i januar 2024. Hun fortsatte: «Jeg pakket dem inn i et gammelt bånd jeg hadde oppbevart i en skuff. Seremonien gikk veldig raskt. Vi ringte noen venner i siste liten, og de som var i byen ble med oss. Det var veldig varmt og vakkert.»

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En andre seremoni i Mexico i 2024

Et år etter deres diskrete bryllup i New York, hadde paret en andre feiring, denne gangen i Mexico, i juni 2024. En mer offisiell seremoni, organisert av Naomi Watts' bror, fotografen Ben Watts, og omgitt av en krets av nære venner.

«Begge er fantastiske»: Internettbrukere er rørt

På det nye jubileumsinnlegget er kommentarene bemerkelsesverdig enstemmige. «Begge to nydelige», skrev en bruker. «For et vakkert eksempel på at kjærligheten kommer akkurat til rett tid», la en annen til. Flere kjendiser ble også med i samtalen: Den amerikanske skuespillerinnen og filmprodusenten Sharon Stone, den amerikanske skuespillerinnen og TV-programlederen Niecy Nash-Betts, og den amerikanske TV-personligheten Andy Cohen la alle igjen varme gratulasjonsmeldinger.

«Det er aldri for sent, er det vel? Vi fant hverandre sent i livet, og det er virkelig noe verdifullt», betrodde Naomi Watts i 2024. Tre år etter deres første «ja» fortsetter hun å legemliggjøre denne ideen – den om en kjærlighetshistorie som utfolder seg i sitt eget tempo, utenfor konvensjoner, og som er desto vakrere av det grunn.