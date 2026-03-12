Hvem er Teagan Croft, den australske skuespillerinnen som skal spille «Rapunzel» i filmene?

I flere uker har Teagan Crofts navn sirkulert i diskusjoner rundt en mulig live-action-adaptasjon av animasjonsfilmen «Tangled». Den australske skuespillerinnen er angivelig blant talentene som vurderes til å spille den langhårede heltinnen. Selv om ingen offisiell kunngjøring har bekreftet denne castingen, har interessen som navnet hennes har skapt, vekket nysgjerrigheten rundt karrieren hennes igjen.

En skuespillerinne som ble oppdaget på TV i svært ung alder

Den australske skuespillerinnen Teagan Croft ble født i april 2004 i Sydney. Hun startet karrieren sin i ung alder, og spilte først i australske teaterproduksjoner. Hun fikk bredere anerkjennelse i 2018 da hun ble med i rollebesetningen til DC Comics-serien «Titans». I denne adapsjonen av tegneserieuniverset spiller hun Rachel Roth, også kjent som Raven, en tenåring med overnaturlige krefter. Denne rollen ga henne internasjonal eksponering og etablerte et rykte innen film- og TV-bransjen.

En karriere som utvider seg til film og TV-serier

Etter rollen i «Titans» fortsatte Teagan Croft karrieren sin i diverse TV- og filmprosjekter. Hun spilte blant annet i Netflix-filmen «True Spirit» (2023), som forteller historien om den australske seileren Jessica Watson. I denne spillefilmen portretterer hun den unge atleten som blir den yngste personen som seiler jorden rundt alene. Denne prestasjonen bidro til å styrke hennes tilstedeværelse i filmbransjen og utvide publikummet hennes.

Ryktene går om en filmatisering av «Tangled».

I noen tid nå har flere medier og nettdiskusjoner tatt opp muligheten for en live-action-adaptasjon av animasjonsfilmen «Tangled» fra 2010. I denne sammenhengen nevnes Teagan Crofts navn jevnlig av fans og noen observatører som en skuespillerinne som kan passe godt til rollen. Imidlertid har det ikke blitt annonsert noen offisiell bekreftelse angående castingen av en potensiell adaptasjon eller skuespillerinnens deltakelse.

En ung skuespillerinne etterfulgt av en ny generasjon fans

Med sine roller i populære serier og internasjonale produksjoner har Teagan Croft gradvis bygget en betydelig fanbase. Hennes tilstedeværelse på sosiale medier og opptredener i prosjekter rettet mot et yngre publikum bidrar også til å øke synligheten hennes. Selv om ryktene rundt «Tangled» fortsatt er ubekreftede, demonstrerer de likevel den økende interessen for karrieren hennes.

Kort sagt, Teagan Croft er en del av den nye generasjonen australske skuespillerinner som får synlighet i Hollywood. Hun ble oppdaget i serien «Titans» og deretter i filmen «True Spirit», og bygger jevnt og trutt opp karrieren sin innen film og TV. Rykter om at hun er blant de mulige kandidatene til å spille «Tangled» viser den økende oppmerksomheten karrieren hennes får, selv om det ennå ikke er kommet noen offisiell kunngjøring.

