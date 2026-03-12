Denne olympiske gymnasten kombinerer styrke og eleganse, og leverer et av sine sterkeste antrekk.

Den amerikanske kunstneriske gymnasten Jordan Chiles kombinerte styrke og eleganse og leverte et av sine mest slående antrekk. På TIME Women of the Year-gallaen i 2026 strålte den amerikanske medaljevinneren i en sølvfarget Tony Ward Couture-kjole, som blandet atletisk kraft med couture-raffinement.

En utskjært kjole med et dypt budskap

Jordan Chiles hadde på seg en sølvfarget søylekjole – et plagg fra høst/vinter 2023/2024-kolleksjonen – på TIME Women of the Year-gallaen 2026. Kjolen hadde en asymmetrisk, ermeløs utringning og var helt dekket av paljetter. En utskjæring i livet var utsmykket med burgunderrøde og svarte broderier, noe som fremkaller et «sår» som gjorde henne «sterkere».

Denne stylingen av Jason Rembert fremhevet Jordan Chiles' silhuett, med diamantøredobber, en elegant føning fra SherriAnn Cole og glødende sminke med lange øyevipper fra Dee Carrion.

En følelsesladet galla

Før kvelden deltok den amerikanske kunstneriske gymnasten Jordan Chiles i TIME Women of the Year Leadership Forum i en Helsa Studio blazer-minikjole med en stor hvit sløyfe, sammen med den amerikanske basketballspilleren Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) og den amerikanske landslagsfotballspilleren Kelley O'Hara (olympisk fotball), for et panel om kraften i kvinnesport – en perfekt setting for hennes robuste antrekk.

Fans fascinert av styrken

Reaksjonene har strømmet inn siden arrangementet: «Muskler og eleganse, Jordan, du er en kriger!» , eller «Denne utklippen er kraftig, du bærer styrken din som en krone!» , utbryter fansen og hyller denne olympieren som forvandler prøvelser til motetriumfer.

Kort sagt, Jordan Chiles forener eliteidrett og haute couture i et antrekk som symboliserer motstandskraft. Denne «såret, men sterkere»-kjolen legemliggjør reisen hennes på en perfekt måte, og beviser at ekte eleganse fødes av fritt utvist sårbarhet.

