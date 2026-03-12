Skuespillerinnen Lily-Rose Depp gjenoppliver leopardmønsteret med stil.

Motetrender har ofte en tendens til å gjøre comeback etter å ha blitt ansett som utdaterte. Leopardmønster er et godt eksempel. Under moteuken i Paris vakte den fransk-amerikanske skuespillerinnen og modellen Lily-Rose Depp oppmerksomhet med et antrekk som brakte dette ikoniske trykket tilbake i rampelyset.

En bemerkelsesverdig opptreden på Chanel-moteshowet

Chanels høst/vinter 2026/2027-visning, som ble holdt på Grand Palais under moteuken i Paris, samlet en rekke kjendiser fra film- og moteverdenen. Blant gjestene på første rad skilte Lily-Rose Depp seg ut i et leopardprint-antrekk fra topp til tå. Den fransk-amerikanske skuespillerinnen og modellen hadde på seg en midikjole med brede stropper utsmykket med trykket, kombinert med en matchende hatt. Antrekket ble fullført med mer diskret tilbehør, inkludert en burgunderfarget Chanel-veske og pumps i nøytrale toner, som skapte en kontrast til dyreprintet.

Et ikonisk motetrykk

Leopardmønster har en spesiell plass i motehistorien. Det ble populært på 1940- og 50-tallet, og har gjennom flere tiår blitt et symbol på dristig stil. På 1960-tallet bidro visse motehus og filmpersonligheter til å gjøre dette trykket ekstremt populært. Senere, på 1990- og 2000-tallet, ble det tatt i bruk i en rekke stiler, fra Hollywood-chic til rockeinspirerte stiler. Selv i dag fortsetter mange designere å gjenoppta dyreprint i kolleksjonene sine.

Et utseende som blander vintage og modernitet

Lily-Rose Depps antrekk kombinerte flere stilistiske referanser. Den lille hatten og kjolens snitt fremkaller en retrostil, mens enkelheten i tilbehøret ga et mer moderne preg. Denne blandingen av påvirkninger ga antrekket en vintage, men likevel moderne følelse, ofte assosiert med parisisk stil. I dagens trender forklarer stylister at leopardmønster kan bæres elegant når det kombineres med diskrete plagg eller minimalistisk tilbehør.

En nær tilknytning til Chanel-huset

Lily-Rose Depps tilstedeværelse på Chanel-visningen er ikke overraskende. Den fransk-amerikanske skuespillerinnen og modellen har opprettholdt et nært forhold til motehuset i flere år. Hun ble et av merkets ansikter i svært ung alder, særlig for Chanel N°5-duften. Dette samarbeidet er også en del av en familiehistorie, ettersom moren hennes, Vanessa Paradis, har vært tilknyttet Chanel siden 1990-tallet. Siden den gang har Lily-Rose Depp jevnlig dukket opp på husets visninger og arrangementer.

Med sin slående opptreden på moteuken i Paris brakte Lily-Rose Depp leopardmønster tilbake i rampelyset, et ikonisk motiv som jevnlig gjenopptas i moteverdenen. Denne stilen blander vintage-arv med moderne tolkninger og beviser nok en gang at visse trender kan overskride flere tiår samtidig som de forblir relevante.