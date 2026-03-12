I en kjole utsmykket med krystaller tiltrekker Lucy Liu seg alles øyne

I en krystallbesatt kjole skapte den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu furore på den røde løperen under TIME Women of the Year-gallaen 2026 i Los Angeles.

En retrokjole fra 1700-tallet

Lucy Liu hadde på seg en svart midikjole i fløyel utsmykket med dinglende krystallkvaster som fanget lyset med hver bevegelse hennes. De bevisst overdrevne hoftene minnet om sykkelvesker fra 1700-tallet, en gang brukt av Marie Antoinette, og ga et dramatisk preg og et friskt historisk nikk. Antrekket ble komplettert med platåsandaler, en elegant clutch og diamantsmykker med en slående rosa stein. Stylet av Lee Harris, blandet dette antrekket utsøkt barokk overdådighet med moderne eleganse.

Langt, naturlig hår

Etter å ha hatt en kort bob i traileren til filmen «Rosemead», dukket Lucy Liu opp på TIME Women of the Year-gallaen i 2026 med langt hår med midtskille og løse, flagrende krøller. Rosefarget kinnsminke og fuchsiafargede lepper fullførte det elegante antrekket.

Fans i ærefrykt

Internett gikk amok: «Lucy Liu, dronningen av den røde løperen!» og «Krystallene og kjolen, du er sublim!» utbrøt internettbrukere, og roste hennes motebevissthet og tidløse skjønnhet.

Kort sagt, den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu overskrider epoker i en barokk fløyelskjole i krystall, og beviser at tidløs eleganse oppstår fra blandingen av historie og modernitet. Dette kraftfulle antrekket markerer hennes triumferende tilbakekomst til den internasjonale motescenen.