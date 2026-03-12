Som 60-åring viser Cindy Crawford frem sitt sminkefrie utseende og deler morgenrutinen sin.

Den amerikanske supermodellen Cindy Crawford beviser at hun ikke trenger noen kunstigheter for å skinne. Den ikoniske modellen dukket nylig opp uten sminke i en Instagram-video der hun delte sin morgenrutine for velvære, en blanding av egenpleie og hverdagslig skånsomhet.

En naturlig skjønnhet i boblebadet hennes

Når hun våkner, viser Cindy et naturlig ansikt, fortsatt i nattøyet, før hun tar på seg en badekåpe og begynner sine ritualer. Hun glir ned i utendørsboblebadet sitt, som et morgenbad, med håret trukket tilbake i en løs knute og et enkelt gullkjede, og omfavner kroppen og sine 60 år med ro, mens det myke morgenlyset kjærtegner huden hennes.

En svært strukturert hud- og velværerutine

Morgenen hennes begynner rundt klokken 06.00 med noen tøyningsøvelser på sengekanten, etterfulgt av tørrbørsting av beina for å stimulere blodsirkulasjonen. Hun fortsetter med en gua sha-ansiktsmassasje, deretter røde lys-økter i hodebunnen og ansiktet – gester som er en del av hennes personlige rutine for å opprettholde hudens glød og hårets vitalitet, uten å påstå at hun setter en standard eller en modell å følge som 60-åring.

Små helsegester og et øyeblikk med «jording»

For sin indre velvære drikker den amerikanske supermodellen Cindy Crawford litt eplecidereddik før frokost, og går deretter en barbeint tur på gresset i hagen sin ved havet for å «få kontakt med jorden» og nyte det myke morgenlyset. Denne tiden i naturen, mellom frisk luft, havutsikt og boblebad, beskrives som «et ekte dekompresjonskammer før dagens rush».

Dette er en rutine som er unik for henne, vanskelig for alle å få tilgang til, og på ingen måte en standard å følge som 60-åring for å føle seg bra, men snarere et personlig ritual som gir henne energi og ro.

Sport, kollagenkaffe og e-poster

Rundt klokken 07:45 tar hun på seg treningsklærne, lager seg en kollagenberiket kaffe, og setter seg deretter ned foran datamaskinen i noen minutter for å sjekke e-postene sine. Rutinen hennes fortsetter med en personlig treningsøkt: tøying, øvelser på en invertert maskin, en minitrampolin, etterfulgt av en guidet Pilates-trening. Disse aktivitetene er en del av hennes personlige morgenritual, tilpasset hennes behov og tempo, og er ikke ment som en modell eller en forpliktelse for noen over 60.

Fans elsker autentisiteten

I bildeteksten forklarer Cindy Crawford at hun elsker denne rutinen fordi den «setter henne på rett spor for dagen», et ritual som gir henne balanse og energi tidlig om morgenen. Kommentarene roser overveldende «hennes naturlighet og enkelhet». «Som 60-åring og uten sminke er du blendende», «Inspirerende å se deg omfavne alderen din med en slik ro», skriver internettbrukere, overbevist av denne blandingen av enkelhet og egenkjærlighet.

Ved å dele disse øyeblikkene fra morgenen sin, minner Cindy Crawford oss om at velvære først og fremst kommer fra å lytte til oss selv og nyte våre egne ritualer, snarere enn fra å følge normer eller standarder. Som 60-åring legemliggjør hun en naturlig ro og inspirerer fansen sin til å feire kroppene sine og hverdagen sin med autentisitet.