«Hun er fantastisk»: Selena Gomez stråler med et strålende utseende

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

Makeupartist Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delte en gyllen selfie av den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen, produsenten og gründeren Selena Gomez på Instagram, hvor hun foreviget en vårglød i naturlig lys.

En «glødende sminke» i varme og lysende toner

På dette solfylte bildet har Selena Gomez en perfekt utført solkysset sminke: gyllen highlighter som former kinnbena hennes, iriserende ferskenfarget øyenskygge for en sunn glød, subtile røykfylte øyne med lengre vipper og fyldige, skinnende rosa lepper. Det bølgete brune håret hennes faller fritt og rammer inn et selvsikkert smil, kledd i en teksturert svart genser for en elegant kontrast.

Autentisitet og naturlig lys

Denne selfien, tatt innendørs med et takvindu oversvømmet av lys, fremhever Selena Gomez' naturlige hud, og gir henne et superglødende og livlig utseende som minner om å våkne opp i solen. Jenni Nicole skaper et uanstrengt skjønnhetsutseende, perfekt for en sommerstemning.

Fansen er overlykkelige: «Supersol!»

Kommentarene eksploderer av beundring: «Hun er sublim, den solgløden er gal!» , eller «Supersolrike Selena, du lyser opp alt!» , skryter fansen entusiastisk av denne sminken som fanger den gledesfylte og strålende essensen til Selena Gomez.

Kort sagt, Selena Gomez, stylet av Jenni Nicole, legemliggjør strålende skjønnhet i denne lysende selfien som hyller enkel, glødende utstråling. Et inspirerende utseende som beviser «ekte glød» kommer noen ganger fra enkelt naturlig lys og glødende sminke.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
I en kjole utsmykket med krystaller tiltrekker Lucy Liu seg alles øyne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I en kjole utsmykket med krystaller tiltrekker Lucy Liu seg alles øyne

I en krystallbesatt kjole skapte den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu furore på den...

Som 60-åring viser Cindy Crawford frem sitt sminkefrie utseende og deler morgenrutinen sin.

Den amerikanske supermodellen Cindy Crawford beviser at hun ikke trenger noen kunstigheter for å skinne. Den ikoniske modellen...

Denne olympiske gymnasten kombinerer styrke og eleganse, og leverer et av sine sterkeste antrekk.

Den amerikanske kunstneriske gymnasten Jordan Chiles kombinerte styrke og eleganse og leverte et av sine mest slående antrekk....

Skuespillerinnen Lily-Rose Depp gjenoppliver leopardmønsteret med stil.

Motetrender har ofte en tendens til å gjøre comeback etter å ha blitt ansett som utdaterte. Leopardmønster er...

«En sjelden karisma»: Som 57-åring beviser Gillian Anderson at catwalken er åpen for alle aldre.

Den amerikanske skuespillerinnen Gillian Anderson, stjernen i «The X-Files», gikk selvsikkert under moteuken i Paris og lyste opp...

«Den nye Pamela Anderson»: Denne modellen setter sitt preg i rollebesetningen til den neste «Baywatch»

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader har sluttet seg til rollebesetningen til nyinnspillingen av «Baywatch». Hun annonserte...