«Hun er fantastisk»: Selena Gomez stråler med et strålende utseende

Makeupartist Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delte en gyllen selfie av den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen, produsenten og gründeren Selena Gomez på Instagram, hvor hun foreviget en vårglød i naturlig lys.

En «glødende sminke» i varme og lysende toner

På dette solfylte bildet har Selena Gomez en perfekt utført solkysset sminke: gyllen highlighter som former kinnbena hennes, iriserende ferskenfarget øyenskygge for en sunn glød, subtile røykfylte øyne med lengre vipper og fyldige, skinnende rosa lepper. Det bølgete brune håret hennes faller fritt og rammer inn et selvsikkert smil, kledd i en teksturert svart genser for en elegant kontrast.

Autentisitet og naturlig lys

Denne selfien, tatt innendørs med et takvindu oversvømmet av lys, fremhever Selena Gomez' naturlige hud, og gir henne et superglødende og livlig utseende som minner om å våkne opp i solen. Jenni Nicole skaper et uanstrengt skjønnhetsutseende, perfekt for en sommerstemning.

Fansen er overlykkelige: «Supersol!»

Kommentarene eksploderer av beundring: «Hun er sublim, den solgløden er gal!» , eller «Supersolrike Selena, du lyser opp alt!» , skryter fansen entusiastisk av denne sminken som fanger den gledesfylte og strålende essensen til Selena Gomez.

Kort sagt, Selena Gomez, stylet av Jenni Nicole, legemliggjør strålende skjønnhet i denne lysende selfien som hyller enkel, glødende utstråling. Et inspirerende utseende som beviser «ekte glød» kommer noen ganger fra enkelt naturlig lys og glødende sminke.