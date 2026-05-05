Irina Shayk skaper furore med en kreasjon som utelukkende består av klokker og smykker.

Kreasjonen som ble båret av den russiske modellen Irina Shayk på Met Gala 2026, natten til 4.–5. mai, besto utelukkende av klokker, kjeder og smykker, og den fanget umiddelbart alles oppmerksomhet på den røde løperen.

200 timer med håndverk

Kreasjonen krevde over 200 timer med nitid håndverk. Kjeder erstattet tradisjonell søm, en klokke fungerte som hovedspenne, metallkjeder og armbånd omkranset armene, og en kjede som strakte seg ned til navlen. Alt dette ble kombinert med et langt, flagrende svart skjørt som forankret antrekket i en helhetlig silhuett – den diskrete nedre delen lot den arkitektoniske kompleksiteten til den øvre delen stå i sentrum.

Dette møbelet ble designet av Alexander Wang, som beskrev konseptet sitt i en pressemelding: «Utviklet som et bærbart arkiv, henter kreasjonen inspirasjon fra surrealistiske prinsipper og setter funksjonelle objekter i mote i en ny kontekst. Kjeder erstatter sømmer, spenner erstatter masker, og klokker forankrer kroppen som lukking og fokuspunkt.» Et kunstnerisk utsagn som perfekt innkapslet temaet «Mote er kunst» for Met Gala i 2026.

Hyllesten til Dalí på den røde løperen

Pressen trakk umiddelbart paralleller med Salvador Dalí og hans smeltende klokker – Irina Shayk beskrevet som «en levende Dalí» på den røde løperen, der klokken ble både et tilbehør og et strukturelt element i plagget, en hverdagsgjenstand opphøyet til status som et kunstverk. En surrealistisk referanse perfekt kalibrert for en kveld der selve formålet var å stille spørsmål ved grensen mellom klær og kunst.

"Hun er så blendende"

Alexander Wang avslørte opprinnelsen til inspirasjonen sin til Entertainment Tonight: «Jeg ble rett og slett inspirert av energien hennes. Hun er så blendende at jeg tenkte: 'La oss legge den energien i de mest dekadente smykkene og de mest utrolige klokkene. Det handler om kroppen. Mote er kunst.'» Et enkelt utgangspunkt – Irina Shayks tilstedeværelse – ble forvandlet til et stilistisk manifest.

Klokker i stedet for sømmer, kjeder i stedet for stoff, 200 timer med håndverk – Irina Shayk «hadde ikke bare et antrekk på Met-gallaen i 2026». Hun levde opp til en idé, og det var nettopp det kvelden krevde.