Irina Shayk forenkler Met-galla-antrekket sitt med en uventet detalj

@irinashayk / Instagram

På Met-gallaen i 2026 hadde Irina Shayk på seg en kreasjon som utelukkende bestod av klokker og smykker – 200 timer med håndlaget arbeid. Til etterfesten valgte hun det stikk motsatte: en enkel, overdimensjonert hvit skjorte. Og likevel var resultatet like uventet.

Fra skreddersydd stoff til hvit skjorte

Etter Met Gala-festlighetene i 2026 dukket Irina Shayk opp igjen på gatene i New York i et antrekk som var radikalt annerledes enn aftenkjolen sin. Hun valgte å bruke en overdimensjonert hvit skjorte som mikrokjole – de voluminøse ermene og den strukturerte kragen balanserte silhuetten for en avslappet effekt. Det er en signaturmåte for henne å gjenoppfinne after-galla-looken, ettersom hun er kjent for å overraske oss i disse overgangsøyeblikkene.

Lærbeltet, detaljen som utgjør hele forskjellen

Det var et tynt, svart lærbelte med dinglende stropper som strammet midjen over skjorten – og forvandlet dette herreplaggs-elementet til et strukturert plagg med sin egen distinkte personlighet. Dette ene tilbehøret var nok til å gi en presis definisjon til et ellers enkelt antrekk. For Irina Shayk er denne typen detaljer aldri tilfeldige.

De voluminøse svarte lårhøye støvlene

Elementet som virkelig fanget oppmerksomheten lå et annet sted: et par svarte lårhøye skinnstøvletter, som gikk godt over kneet, med overdrevet volum og et mykt fall. Deres dramatiske silhuett sto i direkte kontrast til den lette hvite skjorten hun hadde på seg over dem – en balanse mellom det ordinære og det eksepsjonelle som ligger til grunn for estetikken hun dyrker.

En liten Alexander Wang-veske som en lenke til Met

For å fullføre antrekket hadde Irina Shayk med seg en liten Alexander Wang-veske – en subtil nikk til samarbeidet som skapte Met Gala-antrekket hennes. Et sølvkjede som matchet de metalliske elementene i beltet fullførte antrekket – minimalistisk og helhetlig, uten å prøve å konkurrere med skjorten og støvlene.

Hans gylne regel for ettergallaen

Irina Shayk har en veldig personlig måte å oppleve Met Gala-etterfester på: hun legger systematisk avkall på kveldens formalitet for noe mer personlig. Hun forklarte filosofien sin til People på en tidligere Met Gala: «Jeg må kunne bevege meg, føle meg som meg selv og ha det gøy i klær.» Denne hvite skjorten og minikjolen, med belte og sammen med støvler, var nettopp det.

En overdimensjonert hvit skjorte, et skinnbelte og kraftige lårhøye støvletter – Irina Shayk beviste nok en gang at etterfesten kan være like kraftfull som den røde løperen. Ikke med mer, men med mindre – og i en bedre posisjon.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
I anledning bursdagen sin gjenoppliver Sabrina Carpenter trenden med «rotete hår».

