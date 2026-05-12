«Det kler henne ikke i det hele tatt»: Halseys glitrende kjole splitter internettbrukere

På den røde løperen er noen opptredener universelt anerkjente, mens andre skaper debatt. Halseys antrekk på Gullgallaen i 2026 faller helt klart inn i den siste kategorien. Den amerikanske sangeren og låtskriveren gjorde sin entré i en couture-kjole full av detaljer. Under innleggene som ble delt fra den røde løperen, delte meningene seg raskt: noen elsket den, andre mye mindre.

En spektakulær couture-kjole

Til den femte årlige gullgallaen, arrangert av Gold House på Music Center i Los Angeles, valgte Halsey en haute couture-kreasjon av den indiske designeren Rahul Mishra, fra vårkolleksjonen hans for 2024 med tittelen «Superhelter». Kjolen, i en beige/blush-farge, var brodert med glitrende krystaller og metalliske grønne og gullfargede motiver. Den dype overdelen strakte seg til livet, innrammet av delikate perlebesatte stropper. Det flagrende tyllskjørtet falt i et langt slep utsmykket med naturinspirert broderi.

For å fullføre antrekket hadde Halsey på seg indiske smykker: et smaragdfarget Sabyasachi-kjede, Anita Dongre-øreringer og armbånd, alt koordinert med en flettet frisyre og røykfarget sminke. Ved siden av seg hadde forloveden hennes, skuespilleren Avan Jogia, også på seg en matchende Rahul Mishra-kreasjon, i en duo som feiret indisk couture, tro mot ånden til Gold Gala dedikert til Asia-Stillehavskulturen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av halsey (@iamhalsey)

Et blikk som splitter internettbrukere

Reaksjonene på de mange bildene som ble delt på nettet varierte. Noen internettbrukere elsket silhuetten skapt av Rahul Mishra, og roste kjolen som «storslått», «magisk» eller til og med «verdig et kunstverk». Andre var mer kritiske til dette motevalget.

En påminnelse er på sin plass: en kvinnes kropp, utseende og klær – som alle andres – er ikke gjenstand for angrep eller ondsinnet kommentar. Enten Halsey likte kjolen hun hadde på seg på gullgallaen i 2026 eller ikke, var det først og fremst et personlig stilvalg. Tro mot stilen sin fortsetter sangeren å utforske en unik estetikk, og blander Hollywood-glamour, spektakulær couture og alternative påvirkninger, uten å forsøke å tilfredsstille alle.

En gullgalla 2026 med mote som tema

Dette prestisjefylte arrangementet, som arrangeres årlig av Gold House, feirer kultur og talent fra Asia og Stillehavsregionen. 2026-utgaven, med temaet «En ny gullverden», samlet en rekke kjendiser, inkludert den indiske skuespillerinnen Priyanka Chopra, den kinesiske freestyle-skiløperen Eileen Gu, den amerikanske modellen Chrissy Teigen, den indisk-amerikanske skuespillerinnen og manusforfatteren Mindy Kaling, og den kanadiske skuespilleren og forfatteren Simu Liu. Et blendende utvalg av couture-antrekk ble vist frem, med Halseys som et av de mest omtalte.

Med dette slående opptredenet har Halsey nok en gang bekreftet sin forkjærlighet for ukonvensjonelle design. På den røde løperen har hun aldri forsøkt å tilpasse seg forventningene på nettet, men heller å uttrykke sin personlighet gjennom mote. Én ting er sikkert: tro mot sin kunstneriske visjon fortsetter Halsey å gjøre hvert opptreden til et ekte moteøyeblikk.