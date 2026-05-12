Justin Timberlake hyller Jessica Biel på morsdagen med sjeldne familiebilder

Den amerikanske sangeren Justin Timberlake legger ikke ofte ut familiebilder. Han gjorde et unntak 10. mai på morsdagen i USA – og innlegget, like enkelt som det var rørende, vakte umiddelbart oppmerksomhet.

"De beste kvinnene jeg kjenner"

Med disse ordene skrev Justin Timberlake følgende til Instagram-innlegget sitt: «De beste kvinnene jeg kjenner. Gratulerer med morsdagen.» En enkel og oppriktig hyllest, rettet samtidig til hans kone, den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Jessica Biel, og til moren hans, Lynn – to kvinner han samlet i ett enkelt innlegg med tre tidligere usete bilder.

Karusellen inkluderte et bilde av Justin Timberlake og Jessica Biel med deres to sønner, Silas (11) og Phineas (6) – et familiebilde som sjelden deles offentlig. En selfie av paret fullførte innlegget, sammen med et arkivbilde av Justin og moren hans, Lynn, fra 1997. Denne familieturen ned minneveien, mellom nåtid og fortid, resonnerte umiddelbart med følgerne hans.

Lynn Timberlake svarer i kommentarfeltet

Sangerens mor var rask med å svare i kommentarfeltet: «Åååå! Det får meg til å smile! Å være moren din og Si og Phins Grammy Lynn er de største gledene i livet mitt! Jeg elsker dere alle av hele mitt hjerte og min sjel, og jeg er så velsignet som har dere i livet mitt!» Et svar like varmt som selve innlegget – og et som gjorde det hele fullstendig uimotståelig.

Et innlegg som tar for seg rykter om ekteskapskrise

Dette innlegget kommer i en spesiell kontekst. Rykter om spenninger i paret hadde sirkulert i april 2026, etter publiseringen av bilder av Justin Timberlakes arrestasjon for fyllekjøring i 2024. Medieselskapet Page Six rapporterte at Jessica Biel hadde gitt ham et ultimatum, «etter å ha fått nok av å bli offentlig ydmyket» .

Et par som feirer hverandre regelmessig

Justin Timberlake og Jessica Biel uttrykker jevnlig sin hengivenhet for hverandre på sosiale medier. I februar i fjor, på sangerens 45-årsdag, skrev Jessica Biel: «Gratulerer med 45-årsdagen til en ekte original. Elsker deg, baby.» I et intervju med Extra avslørte hun også at hun ville arrangere en skikkelig fest for ham: «Vi fylte huset med blomster, barna lagde kort, og vi spiste middag med venner. Det var perfekt.» Dette er diskrete øyeblikk, men de maler et bilde av et sterkt bånd til tross for medieoppmerksomheten.

Tre bilder, noen få ord og en mors hjertelige svar i kommentarfeltet – Justin Timberlake feiret morsdagen på sin egen måte: enkelt, oppriktig og med bilder som sjelden holdes private. Budskapet var klart, uten at det trengtes å bli sagt.