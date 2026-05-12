Med et 2000-tallsutseende tiltrekker Sydney Sweeney seg oppmerksomhet

Hvis du ser på den nye sesongen av «Euphoria», har du utvilsomt lagt merke til DEN stilen som har skapt mye oppmerksomhet de siste dagene. Sydney Sweeney, som spiller Cassie Howard i den populære HBO-serien, har nettopp gjort nok en etterlengtet opptreden i episode 5. Et bilde delt av den offisielle Instagram-kontoen @euphoria viser denne ultra-år2000-sommerfuglstilen som umiddelbart satte fansen i gnisten.

En sommerfugltopp rett fra 2000-tallet

På bildet som serien har delt, ser vi den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney bak scenen sammen med den amerikanske skuespillerinnen og modellen Alexa Demie, som spiller Maddy Perez. Begge har en svært polert stil, tro mot seriens moteånd.

Skuespillerinnen Sydney Sweeney hadde på seg en Blumarine-kreasjon: en lett kjole, sannsynligvis laget av lyseblå chiffong, brodert med perler og glitrende strass. Kjolen har en tydelig 2000-tallsfølelse med en sommerfugldetalj i halsutringningen, tynne stropper og en tettsittende silhuett. Håret og sminken hennes var perfekt koordinert: platinablonde krøller, pannelugg, røykfylte øyne og mørkelilla lepper.

Det store comebacket til «sommerfugltoppen»

Dette antrekket gjorde et så sterkt inntrykk, delvis fordi det er en del av en trend som gjør et stort comeback. Den berømte «sommerfugltoppen», formet som sommerfuglvinger, er et av de ikoniske moteplaggene fra 90- og 2000-tallet. Mariah Carey gjorde det til sin signaturstil den gang, og plagget har siden blitt assosiert med en hel generasjon.

I dag gjør sommerfugltoppen et stort comeback. Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber, sangeren og låtskriveren Dua Lipa og den sørafrikanske sangeren Tyla har allerede omfavnet den, hver på sin måte. Med Cassie Howard fra serien «Euphoria» legges en ny dimensjon til: den av umiddelbar popkultur, umiddelbar blest på sosiale medier. Når en så populær karakter som henne har på seg et plagg, tar hele trenden av igjen.

En bølge av entusiasme på sosiale medier

Fansen reagerte raskt på innlegget som ble delt av showets offisielle konto. «Ikonisk», «Cassie er på sitt beste motebilde», «dette antrekket er etset inn i minnet mitt» ... Mange roste det kreative utseendet og Sydney Sweeneys prestasjon. Hun fortsetter å ta på seg ambisiøse prosjekter og bekrefter sin status som en stigende stjerne i Hollywood, i stand til å sjonglere krevende dramatiske roller og svært omtalte opptredener.

Med dette sommerfuglinspirerte utseendet rett ut av 2000-tallet leverer Sydney Sweeney en av de mest minneverdige opptredenene i Euphorias tredje sesong. Med en blanding av nostalgisk nikk, dristig moteuttrykk og narrativt budskap bekrefter dette valget én ting: i «Euphoria» er mote en egen karakter.