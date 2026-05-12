47 år gammel lyser Kate Hudson opp den røde løperen i en safranfarget kjole

Det finnes farger som varsler våren bedre enn noen blomst. Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Kate Hudson prydet nylig den røde løperen på Egyptian Theatre i Los Angeles i en lysende safrangul kjole som kunne ha konkurrert med den californiske solen. Anledningen? Premieren på Netflix-dokumentaren «Marty, Life Is Short», som feiret karrieren til vennen Martin Short. Og hun leverte et av sesongens mest fantastiske vårantrekk.

En kjole full av lys

For kvelden hadde Kate Hudson på seg en Tod's-kreasjon fra vårkolleksjonen 2026, som ble presentert på Milan Fashion Week i september i fjor. En lang, ermeløs kolonnekjole i safrangul semsket skinn, med en tettsittende og minimalistisk silhuett. Ifølge Women's Wear Daily var kolleksjonens fargepalett inspirert av Claude Noris bok «An Italian Summer», som forklarer denne solfylte, livlige og distinkt sommerlige fargen.

Det som gjorde denne kjolen virkelig unik var detaljene. To dype utskjæringer på sidene avslørte Kate Hudsons silhuett, samtidig som den opprettholdt en sofistikert eleganse. Bak var det en drapert, krysset detalj knyttet ved korsryggen, komplementert av en liten nøkkelhullsåpning øverst på ryggen. Og til slutt en lårhøy splitt som åpnet seg litt for hvert skritt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kate Hudson (@katehudson)

Minimalistisk tilbehør, nøye utvalgt

Som det ofte er tilfellet med Kate Hudson, ligger hemmeligheten bak et vellykket antrekk i en dyktig balanse mellom drama og enkelhet. Skuespillerinnen valgte et par svarte pumps med spiss tå og fullførte antrekket med en lang brun skinnfrakk, som hun hadde på seg ved ankomst og deretter tok av seg for å avsløre det statement-plagget. Når det gjelder smykker, valgte hun kreasjoner fra motehuset Beladora: skulpturelle gulløreringer og slående ringer i varme metalliske toner, som perfekt komplementerte varmen i kjolen hennes. Antrekket hennes ble stylet av Rob Zangardi og Mariel Haenn, hennes mangeårige samarbeidspartnere.

En strålende skjønnhet, omhyggelig designet ned til minste detalj.

Kate Hudson betrodde Marcus Francis en lav, myk og naturlig hestehale som var perfekt for å ikke tynge ned kjolens silhuett. Tonya Brewers sminke preget av diskret eleganse: svart maskara, rosenrøde lepper og en gyllen hudfarge som så ut som den kom rett fra en vårettermiddag.

En liten detalj som fullførte hele antrekket perfekt: manikyren hennes, fra Nails of LA, spilte inn kortet melkeaktig og langt, i en myk nyanse som ikke overskygget kjolen, men responderte delikat på den.

En kveld dedikert til vennskap

Utover den røde løperen var Kate Hudson først og fremst der for å støtte en venn. Sammen med den kanadiske skuespilleren, regissøren og manusforfatteren Eugene Levy og den kanadisk-amerikanske skuespilleren, produsenten, regissøren, manusforfatteren og programlederen Martin Short, poserte skuespillerinnen med et stort smil for å feire utgivelsen av denne dokumentaren dedikert til komedielegenden sin karriere.

«For en dokumentar! Jeg feirer den eneste enestående Marty Short 🧡», skrev hun under bildene som ble delt på Instagram-kontoen sin. Kate Hudson, som for tiden spiller hovedrollen i Netflix-serien «Running Point», bekrefter med denne opptredenen at hun er en av Hollywoods mest stilige skikkelser.

Med dette solkyssede antrekket leverer Kate Hudson et av sine mest fantastiske vårantrekk. Med kjolens livlige fargepalett, detaljene i snittet og den diskrete elegansen i resten av antrekket beviser hun at en lys stil kan være både slående og sofistikert.