I anledning bursdagen sin gjenoppliver Sabrina Carpenter trenden med «rotete hår».

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Sabrina Carpenter feiret sin 27-årsdag 11. mai 2026 ved å dele en bildeserie på Instagram som umiddelbart gikk viralt. Stående foran en vintage bokhylle og en knitrende peis poserer hun i en lilla frynsete kjole, med sine rufsete blonde krøller som rammer inn ansiktet hennes. Dette retro-innlegget markerer det store comebacket til en skjønnhetstrend: rotete hår.

Tilbakekomsten av "ugjorte" løkker

Sabrina Carpenter har vanligvis en elegant frisyre, komplett med sin signaturlugg og ofte stylede lengder. På bildene fra bursdagsfeiringen valgte hun å la håret være naturlig krøllete, litt voluminøst, nesten «bare rullet ut av sengen». Denne frisyren var ingen tilfeldighet og er en del av en bredere trend kalt messy hair, som kan oversettes til «ustelt» eller «ustelt» hår.

Denne skjønnhetstrenden dukket opp på 1980-tallet og ble deretter gjenopptatt på 2000-tallet, og gjør et sterkt comeback i 2026, drevet av en ny generasjon som omfavner naturlighet. Langt fra den såkalte perfekte utblåsningen, feirer rufsete hår hårets autentiske tekstur, frie krøller, definerte bølger og en viss bevisst ufullkommenhet.

Hvordan ta i bruk rufsete hår?

For de som ønsker å gjenskape Sabrina Carpenters frisyre, trenger de ikke en profesjonell frisør: det rufsete hårutseendet er avhengig av en naturlig løs og avslappet effekt. Noen få enkle trinn er alt som skal til for å oppnå et vellykket resultat.

Velg lufttørking eller bruk en diffuser for å respektere hårets naturlige tekstur.

Deretter påfører du en lett stylingmousse eller teksturspray for å gi volum og bevegelse.

Avslutt med å forsiktig knuse lengdene med fingrene i stedet for med en kam.

Målet er å oppnå en bevisst naturlig frisyre, med en perfekt utformet spontan effekt.

Med bursdagsantrekket sitt omfavner Sabrina Carpenter den naturlige skjønnhetens tilbakekomst. Sangerinnen bekrefter sin stilistiske innflytelse ved å gjenopplive en trend som feirer teksturer, materialer og autentisitet.