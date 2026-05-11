«En indisk skjønnhet»: Denne tidligere Miss World skaper furore i en elfenbensfarget kjole

Når Priyanka Chopra dukker opp på den røde løperen, forventes det et minneverdig moteøyeblikk. Og på gullgallaen i Los Angeles i 2026 levde hun absolutt opp til den forventningen. I en elfenbensfarget kjole fylt med historie og følelser, skapte den tidligere Miss World furore. Og på sosiale medier strømmet kommentarene inn: «indisk skjønnhet», «storslått» og så videre.

En skulpturell kjole fylt med symbolikk

For denne prestisjefylte kvelden, arrangert av Gold House på Music Center, valgte Priyanka Chopra en skreddersydd couture-kreasjon av den indiske designeren Amit Aggarwal, i samarbeid med sin mangeårige stylist Ami Patel. Resultatet er slående: en elfenbensfarget kjole med en tettsittende silhuett som deretter blusser opp i et eterisk slep, ispedd gjennomsiktige paneler og skulpturelt broderi.

Det som gjør dette antrekket virkelig unikt er historien. Kjolen ble laget av en 20 år gammel Chikankari-sari, som ble forvandlet til et moderne plagg. Det tok seks uker med arbeid, og hele prosessen ble utført for hånd av indiske håndverkere, før stoffet ble rekonstruert i henhold til Amit Aggarwals arkitektoniske signatur, utsmykket med delikate glassperler. En levende hyllest til indisk tekstilhåndverk og kvinnene som viderefører det.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Priyanka (@priyankachopra)

En kveld full av mening

Utover den røde løperen hadde Gold Gala i 2026 en spesiell betydning for Priyanka Chopra. Hun ble hedret med den prestisjetunge Global Vanguard Honor, en pris som deles ut av Gold House for å feire de som fremmer Asia-Stillehavskultur internasjonalt. Denne anerkjennelsen anerkjenner hennes 25 år lange karriere, som spenner over den indiske filmindustrien og Hollywood.

Temaet for denne femte utgaven, «En ny gullverden», hyllet kulturelt lederskap og kollektiv fremgang. En perfekt setting for å bruke en kjole som nettopp forteller en historie om dialog mellom indiske tradisjoner og moderne koder.

En ekstraordinær karriere

En nyttig påminnelse om å sette pris på hvor langt hun har kommet: Priyanka Chopra ble kronet til Miss World 30. november 2000, bare 18 år gammel. Denne prestasjonen markerte starten på en ekstraordinær karriere. Hun ble en av Bollywoods mest populære skuespillerinner, med minneverdige roller i «Fashion», «Mary Kom» og «Bajirao Mastani», før hun erobret Hollywood med serien «Quantico», etterfulgt av «Citadel» og «The Bluff».

Cannes 2026 (12.–23. mai 2026) blir også en stor begivenhet for henne: hun skal presentere sin nye film «Reset», en overlevelsesthriller som hun filmet sammen med den britiske skuespilleren Orlando Bloom.

Stående applaus på sosiale medier

Under de mange innleggene som ble delt fra den røde løperen, overøste internettbrukere henne med ros. «En indisk skjønnhet», «storslått», «den mest elegante kvinnen på Gullgallaen» ... kommentarene vitner om beundring skuespillerinnen vekker, men også om den svært positive mottakelsen hennes antrekksvalg fikk. Mange applauderte kjolens symbolske dimensjon, dens forbindelse til indisk arv og måten Priyanka Chopra bruker plattformen sin til å fremheve håndverkerne bak plaggene hun har på seg.

Med sin opptreden på Gullgallaen i 2026 skaper Priyanka Chopra mye mer enn bare et moteøyeblikk. Hun forteller en historie, om en reise som strekker seg over mer enn to tiår, en verdifull kulturarv og håndverk vist frem på en av verdens mest prestisjefylte røde løpere.