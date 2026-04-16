Katie Holmes' hårforvandling med denne lange «bronde» boben skaper furore

Etter å ha gitt opp det lange, mørkebrune håret i mange år, har den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Katie Holmes en lang bob med karamell- og honningstrimler som fascinerer både fansen og frisørene hennes.

Et søkelys i New York

Katie Holmes avduket sin nye hårklipp på lanseringsfesten til Christopher John Rogers x Old Navy-samarbeidet i New York i april 2026. Hun hadde på seg en lang, lys brun bob kombinert med et avslappet antrekk bestående av jeans og en gul ribbet topp. Antrekket understreket ytterligere det friske og nye utseendet til frisyren hennes.

En lang bob ved kragebeina, lett å leve med

Katie Holmes' valgte lengde samsvarer nøyaktig med det frisører beskriver som «clavicut»: et klipp som stopper ved kragebeinet. Denne «lob»-stilen gir både volum og enkel oppsett, samtidig som den er enkel for hverdagsbruk. Denne mellomlange klippingen, som ligger mellom en klassisk bob og langt hår, regnes for tiden som en av de mest flatterende stilene, og passer for mange ansiktsformer og aldre.

Den trendy «bronde»-bølgen

Foruten frisyren, er det fargen som virkelig skaper overskrifter. Katie Holmes har byttet sin dype brunette farge mot en gyllenbrun, et sted mellom lys kastanje og diskret blond, i det som nå kalles «bronde». Denne blandingen av brunt og blondt, veldig populær blant kjendiser i 2025–2026, er spesielt flatterende for varme og lyse hudtoner, samtidig som den gir inntrykk av naturlig lys. I motsetning til veldig kalde blondiner krever denne fargen mindre vedlikehold og vokser bedre ut, noe som gjør den til et både praktisk og estetisk tiltalende valg.

Katie Holmes' nye frisyre hylles allerede som en inspirasjonskilde for kvinner som ønsker en forandring uten en radikal transformasjon. Den lange boben, som når kragebeina, kombinert med en subtil bronsefarget farge, ser ut til å være en ideell løsning for et vår/sommer 2026-utseende som er friskt, elegant og lett å vedlikeholde.