Som 45-åring deler Jessica Alba et glimt fra den solfylte ferien sin

Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba delte et solrikt glimt fra sin nylige ferie på Instagram, i idylliske tropiske omgivelser. Mellom spektakulære landskap og avslapningsøyeblikk tilbød hun følgerne sine en pause fylt med solskinn og ro.

En ferie i paradisiske omgivelser

For denne jenteturen slo Jessica Alba seg ned i det som ser ut til å være Nā Pali-kysten på øya Kauai, Hawaii – et sted hun tidligere har beskrevet som et av favorittene sine. På bildene utstråler hun glede, poserende ved inngangen til en havgrotte, vendt mot imponerende fjellformasjoner og glitrende blått vann. Iført en stor stråhatt og solbriller poserer Jessica Alba lekent sammen med en venninne (Jen Kroog Rosenberg) i en tydelig avslappet og gledelig atmosfære.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jessica Alba (@jessicaalba)

Et opphold med fokus på velvære

Utover naturen føltes denne ferien som et foryngende tilfluktssted. På et av bildene ser man Jessica Alba meditere, sittende på en stein ved en bekk med to steiner i hånden, blikket festet på den omkringliggende vegetasjonen. Et beroligende bilde, tro mot Jessica Albas image, ettersom hun er dypt engasjert i velvære. Mellom frodig natur og øyeblikk av ro, legemliggjør denne turen tydelig ånden av å koble fra.

En tilfreds kvinne og skuespillerinne

Utover denne ferien ser det ut til at Jessica Alba nyter en rolig og givende periode. Som trebarnsmor sjonglerer skuespillerinnen karrieren og gründerprosjektene sine, og leder merkevaren sin, The Honest Company. Hun ble berømt på skjermen før hun ble en dyktig forretningskvinne, og nå kultiverer hun en balanse mellom yrkesliv, familie og privatliv, noe denne ferien viser.

Med dette glimtet inn i Hawaii-ferien hennes sparker Jessica Alba i gang en sommer med ren avslapning. Mellom idyllisk landskap, meditasjon og møter med naturen beviser skuespillerinnen at hun vet hvordan man nyter øyeblikket. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.