Med «diskokrøller» overrasker Jessica Alba i en 1970-tallsinspirert kjole.

Jessica Alba gjør en triumferende comeback til retro-estetikken med en Instagram-"bildedump" som gjenopplevde syttitallet. Langt fra sin vanlige californiske stil overrasker "Trigger Warning"-skuespillerinnen med diskokrøller og en sebraprintet kjole.

Fra voluminøse designerkrøller til den perfekte boben

På det første bildet har Jessica en voluminøs, krøllete manke med midtskille, som minner om 70-tallets disco-ikoner. Sammen med XXL gullfargede øredobber og lilla sminke står denne frisyren i kontrast til hennes vanlige myke bølger og setter den festlige tonen for karusellen.

Sebratrykket halterneckkjole: høydepunktet på showet

Showets stjerne? En halterneck-maxikjole i sebratrykk, med nøkkelhullsåpning ved bysten og et flagrende fall. Dette retro-plagget former figuren hennes samtidig som det fremkaller divaer fra fortiden. Et motevalg som gir gjenklang til disco-vekkelsen.

«Litt vanlig programmering», skrev hun rampete tekst. Uten den dominerende 90-tallsminimalismen omfavner Jessica Alba syttitallsvekkelsen med overbevisning. Disko-krøller, dyreprint, gigantiske øredobber: hun beviser at man kan vri tiår med eleganse.

Hjemme fra Milano med datteren Haven

Fersk fra en 48-timers virvelvindstur til Milano med sin 14 år gamle datter Haven, blander Jessica Alba reiseminner og positive mantraer i denne videoen. Margarita i hånden, lekne poseringer med barna sine, inspirerende sitater: alt utstråler livsglede etter moteuken.

Med sine diskokrøller og sebramønstrede halterneckkjole gjør Jessica Alba et comeback fra syttitallet som elektrifiserer Instagram. Langt fra de beskjedne bølgene gjenoppfinner hun stilen sin med bravur: en fotodump som gir deg lyst til å grave frem vinyl- og strømmeplattformene!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
