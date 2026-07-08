Som 37-åring legemliggjør modellen Candice Swanepoel trenden med «uformell luksus» på en perfekt måte.

Den sørafrikanske modellen Candice Swanepoel delte et sommerlig antrekk på Instagram som omfavner en av de heteste trendene for øyeblikket: «uformell luksus». I et elfenbensfarget antrekk fra topp til tå, både koselig og sofistikert, trollbandt hun følgerne sine.

Et komplett elfenbensfarget utseende

I dette innlegget valgte Candice Swanepoel et monokrom antrekk i en delikat elfenbenstone på det tredje bildet. Hun hadde på seg et ribbet miniskjørt kombinert med en matchende løstsittende topp. Over dette hadde hun på seg en lang kasjmircardigan i samme kremfarge, noe som ga silhuetten et koselig og omsluttende preg. En subtilt elegant og perfekt utført off-white fargepalett.

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Trenden med «uformell luksus»

Dette antrekket illustrerer perfekt den stadig voksende trenden med «uformell luksus» eller «athleisure». Konseptet? Å løfte komfortable plagg, lånt fra sports- og loungewear-verdenen, til statusen som ekte moteklær. Myke stoffer, flagrende snitt og nøytrale toner kombineres for et resultat som er både koselig og sofistikert. Ved å velge en elfenbensfarget palett og luksuriøse materialer som kasjmir, har Candice Swanepoel skapt en spesielt elegant versjon av denne trenden, og finner en perfekt balanse mellom komfort og raffinement.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste dette innlegget en bølge av entusiastiske reaksjoner. I kommentarfeltet overøste internettbrukere Candice Swanepoel med komplimenter. «Helt enkelt uimotståelig», «Når vi snakker om skjønnhet, er du den første personen som kommer til tankene», var bare noen av de mange beundrende meldingene. Alle disse reaksjonene bekrefter den vedvarende populariteten til Candice Swanepoel, som har millioner av følgere.

Med denne elfenbensfargede stilen fra topp til tå beviser Candice Swanepoel at eleganse og komfort kan gå hånd i hånd. Hun løfter trenden med «uformell luksus» og skaper et utseende som er både koselig og raffinert. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid er ivrige etter å se stilen hennes.