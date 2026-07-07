I Biarritz bringer Kristen Stewart tilbake kjole-og-shorts-kombinasjonen.

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og skuespilleren Kristen Stewart har aldri vært redd for å bryte med det vanlige. Da hun deltok på filmfestivalen i Biarritz i 2026 (23.–28. juni), valgte hun en «uventet» kombinasjon: en kjole brukt over shorts. Denne kombinasjonen, som er tro mot hennes forkjærlighet for subversive utseender, utløste absolutt en reaksjon.

En kombinasjon av kjole og shorts

Til dette opptredenen hadde Kristen Stewart på seg en svart strikkekjole fra Chanel med kremfargede og røde detaljer. Under hadde hun på seg matchende svarte shorts med den samme fargerike kanten nederst. Antrekket, som var strammet inn i midjen med et svart og gullfarget belte, ble fullført med svarte loafers og solbriller. Et dristig og grafisk utseende.

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Internettbrukere er delte

Denne kombinasjonen, som splittet internettbrukere, illustrerer Kristen Stewarts stil perfekt. Skuespillerinnen har lenge dyrket en ukonvensjonell tilnærming til mote, og har lett for å undergrave klassiske koder for å skape en overraskelse. Å bruke shorts under en kjole (eller en lang genser) er et godt eksempel: et valg som tolker hverdagsplaggene på nytt og gir dem en uventet vri.

Og det er nettopp poenget med mote: å eksperimentere, ha det gøy og bryte seg løs fra regler. Tross alt skal kvinner, som alle andre, kunne kle seg som de vil, uten at utseendet eller klesvalget deres blir et debattemne. Mote er et rom for personlig uttrykk, ikke et påskudd for å dømme kropper eller diktere hva som er akseptabelt å ha på seg.

En trend som kommer tilbake

Utover det stilistiske nikket, er denne kjole-og-shorts-duoen en del av en bredere trend. Kombinasjonen av kjole og shorts, som lenge har blitt oversett, gjør gradvis et comeback, og hylles for sin praktiske og avslappede stil. Ved å bruke den på den røde løperen bidrar Kristen Stewart til å gjenopplive denne ideen og bevise at den også kan styles på en elegant måte.

Med denne kjole-og-shorts-kombinasjonen gjorde Kristen Stewart et slående inntrykk. Hun var til stede i Biarritz av en spesifikk grunn: hun leder juryen for Biarritz Film Festival (23.–28. juni). Og dermed beviste hun nok en gang at hun liker å holde folk i spenning. Dette bekrefter bare hennes status som et moteikon.