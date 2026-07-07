Zendaya viser frem sin fantastiske figur i et slående, moderne antrekk.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Zendaya har nok en gang bevist sin upåklagelige sans for rød løper-stil. I Berlin skapte hun furore i et spesialsydd svart Louis Vuitton-skinnantrekk på reklamearrangementet «Spider-Man: Brand New Day» sammen med den britiske skuespilleren Tom Holland.

Et spesiallaget Louis Vuitton-antrekk

Zendaya deltok på et fanarrangement på Berlins berømte Uber Platz for den kommende filmen «Spider-Man». Filmen, med tittelen «Spider-Man: Brand New Day», markerer skuespillerinnens tilbakekomst som MJ sammen med Tom Holland, som spiller edderkopphelten. For denne reklameopptredenen valgte skuespillerinnen nøye et antrekk som var omhyggelig designet ned til minste detalj, perfekt i tråd med filmens univers.

Midtpunktet i denne opptredenen er et todelt svart skinnantrekk, designet av Louis Vuitton og spesiallaget for Zendaya. Det franske motehuset, som jevnlig samarbeider med Zendaya, skapte et antrekk som både er diskret i fargepaletten og resolutt moderne i snittet. Valget av svart skinn illustrerer perfekt den dramatiske dimensjonen som er ønsket for dette antrekket. Denne stilistiske sammenhengen bekrefter Zendayas plass blant de mest gjenkjennelige ambassadørene for det franske motehuset.

En avkortet topp i veststil

Toppen av ensemblet har et spesielt sofistikert snitt: et kort, vestlignende design med en bred, dyp V-hals. Denne konstruksjonen, et sted mellom en topp og et skreddersydd plagg, illustrerer Louis Vuittons kreativitet i å nytolke garderobeklassikere. Langt fra å være en enkel crop-topp, leker plagget med sterke couture-referanser, og trekker på skredderkoder for å forvandle dem til en ultramoderne silhuett.

Et lavt midje-skjørt med et spektakulært slep

Den nederste halvdelen av ensemblet omfavner også stilistisk dristighet. Skjørtet, skreddersydd for å følge hoftelinjen, faller ned til gulvet før det forlenges til et virkelig spektakulært slep. Denne kombinasjonen – en cropped topp og et langt skjørt med slep – skaper en slående kontrast mellom presisjonen i skreddersømet og skjørtets nesten kongelige dimensjoner.

Lydia Courteille-smykker med spindelvevmotiv

For å fullføre hyllesten til filmens univers valgte Zendaya spesielt verdifulle og symbolske smykker. Hun hadde på seg øredobber fra Lydia Courteille, utsmykket med spindelvevmotiver, samt en matchende ring. Disse smykkene skaper en subtil, men gjenkjennelig nikk til «Spider-Man»-verdenen.

En sminke som subtilt nikker til superhelten

På skjønnhetsfronten utvidet Zendayas sminke også dette nøye utformede temaet. Antrekket hennes inneholdt skimrende lilla øyenskygge, komplementert av en sølvdetalj under øynene for å fange lyset. Øyevippene hennes, subtilt stylet for å fremkalle en nesten edderkoppaktig effekt ("edderkoppvipper"), ga nok et nikk til filmens univers. Alt dette ble komplementert av en strålende bronsefarget hudfarge, nude lepper og mørke negler.

En «bixie»-frisyre av Ursula Stephen

Frisyren var ikke overlatt til tilfeldighetene. Zendaya hadde en «bixie»-klipp, en blanding av gutteaktig klipp og klassisk pixie-klipp, stylet av hennes mangeårige hårstylist Ursula Stephen. Denne korte frisyren, spesielt populær blant kjendiser de siste månedene, markerer også et steg i Zendayas stilistiske utvikling, ettersom hun nå uanstrengt veksler mellom lange og korte frisyrer avhengig av utseendet sitt.

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"Metodedressing" som en signatur

Med denne opptredenen i Berlin bekrefter Zendaya nok en gang sin mestring av «method dressing», det å kle seg i direkte referanse til verket eller karakteren som promoteres. Under den forrige «Dune»-filmturneen hadde Zendaya allerede vist frem en rekke antrekk knyttet til filmens estetikk, i nært samarbeid med Law Roach. Denne tilnærmingen, som har blitt en ekte signatur, forvandler hvert reklameopptreden til et nøye gjennomtenkt moteøyeblikk.

Med sin spesiallagde svarte skinndress fra Louis Vuitton, sine spindelvevmønstrede smykker fra Lydia Courteille og sminken subtilt inspirert av filmen, markerer Zendaya dermed en av sine mest minneverdige reklameopptredener i år.