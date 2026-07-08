Sofia Vergara viser sin støtte til landet sitt i en selfie som vekker reaksjoner.

For å markere FIFA World Cup™ i 2026 la den colombiansk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, produsenten og TV-programlederen Sofia Vergara ut en selfie på Instagram, der hun var iført landets farger og den colombianske landslagstrøyen. Innlegget ble godt mottatt av følgerne hennes – selv om noen mente at hun burde ha støttet USA.

En selfie i Colombias farger

På dette solfylte bildet, tatt i en blomsterhage, poserer Sofia Vergara med et bredt smil, iført den gule colombianske drakten. Antrekket, fremhevet med innslag av blått og rødt, fargene i nasjonalflagget, utstrålte stolthet og glede. Når det gjelder hennes vakre utseende, hadde hun naturlig, strålende sminke og det lange brune håret flagret fritt. Et enkelt og strålende utseende, perfekt i tråd med den sommerlige atmosfæren i konkurransen.

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En stolt colombianer

Dette valget kommer ikke som noen overraskelse for noen som kjenner Sofia Vergara. Skuespillerinnen, som er født i Barranquilla i Colombia, har aldri lagt skjul på sin dype tilknytning til opprinnelseslandet sitt. Gjennom hele karrieren har hun feiret sine røtter og stolt representert Colombia, og blitt en av de mest gjenkjennelige colombianske skikkelsene i verden. Å støtte landets landslag på et slikt arrangement var derfor et naturlig valg.

Blandede reaksjoner

I kommentarfeltet overøste følgerne hennes henne med komplimenter, og roste stilen hennes og den udiskutable stoltheten hennes. Noen få internettbrukere påpekte imidlertid at skuespillerinnen, som har bodd i USA i årevis, «kunne ha støttet sitt adopterte land». Dette utløste en liten debatt om hennes dobbeltkulturelle bakgrunn, som mange syntes var rørende. Tross alt er det ingenting galt med å verne om begge landene. Og fremfor alt står Sofia Vergara fritt til å dele hva hun vil på sosiale medier: hun trenger ikke godkjenning fra internettbrukere for å eksistere, uttrykke sine valg eller støtte laget hun bryr seg om.

Med denne selfien i Colombias farger viste Sofia Vergara sin stolthet med naturlighet og godt humør. Hun har nok en gang vunnet alle – eller nesten alle – over seg, både ved å støtte opprinnelseslandet sitt og hylle sin dobbeltkultur.