Som 19-åring deler Kai Trump sin lidenskap for golf med millioner av følgere.

Hun poserer med en kølle i hånden, midt i svingen, eller i vlogmodus, med hodetelefoner på. Kai Trump – barnebarnet til Donald Trump – har etablert seg som en av de mest fulgte skikkelsene innen amatørgolf for kvinner på sosiale medier.

En golfkarriere som startet i en alder av bare to år

Det hele startet veldig tidlig. Kai Madison Trump, eldste barnebarn av den nåværende amerikanske presidenten Donald Trump og datter av Donald Trump jr. og Vanessa Trump, oppdaget golf i en alder av bare to år, på de mange banene som familien hennes besøkte – Donald Trump selv eide flere golfbaner i Florida, New Jersey og Skottland.

Den unge jenta viste raskt frem et eksepsjonelt talent. Hardtarbeidende og krevende overfor seg selv, delte hun treningsfilosofien sin med et amerikansk mediehus i fjor: «Hvis jeg har to timer, skal jeg ikke slå noen baller og så kaste bort tid på telefonen. Nei, jeg skal få mest mulig ut av tiden jeg har på banen.» Denne disiplinen lønner seg: Kai Trump er nå rangert som nummer én på Golf NIL High School Girls Rankings, den offisielle rangeringen av unge amerikanske golfspillere fra high school-skolen.

Mer enn 8 millioner abonnenter på tvers av alle nettverk

Utover golf har Kai Trump etablert seg som en ekte innholdsskaper. Hun er til stede på Instagram, TikTok, X (tidligere Twitter) og YouTube under navnet @kaitrumpgolfer (eller @thekaitrumpgolfer på TikTok), og har nå over 8 millioner følgere totalt. Bare TikTok-kanalen hennes har nesten 3,7 millioner følgere, mens YouTube-kanalen hennes har over en million.

Videoene hennes, som legges ut i vlog-format, blander treningsøkter, glimt bak kulissene fra turneringer, videregående skoledager og familieøyeblikk. Det er en nøye utformet fortelling for en generasjon født med sosiale medier, som gjennom innleggene hennes oppdager de indre mekanismene i en avgjort ukonvensjonell livsstil. I de siste månedene filmet hun til og med et mye omtalt «trick shot» med den profesjonelle golfspilleren Bryson DeChambeau, en to ganger Major-vinner.

En NULL-vurdering blant de høyeste innen kvinnelig universitetsidrett

Denne digitale tilstedeværelsen har en svært konkret konsekvens. NIL-systemet (Name, Image, Likeness), som ble etablert i 2021 i USA for å la unge idrettsutøvere på videregående skole og universiteter få betalt for imaget sitt, har gitt Kai Trump en av de høyeste verdsettelsene i all amerikansk kvinneidrett – nå anslått til rundt 2,25 millioner dollar. Hun dukker dermed jevnlig opp på toppen av NIL-rankingen for studentutøvere.

Denne auraen har allerede latt henne signere et stort partnerskap med Accelerator Active Energy, et energidrikkmerke som hun er både ambassadør og aksjonærpartner for. Nylig lanserte hun til og med sin egen signatursmak, kalt «Blue Raz Slush». Drikken, som er tilgjengelig på Amazon, ble utsolgt på under to timer.

Universitetet i Miami Management

Etter å ha fullført videregående skole i mai 2026, forbereder Kai Trump seg nå på å starte et nytt kapittel. Hun har forpliktet seg til University of Miami, som kan skryte av et av de 100 beste college-golfprogrammene i USA (NCAA Division I). For henne går dette valget utover bare sportslige sysler. «Når jeg er på universitetet, vil jeg kunne fortsette å innlemme energidrikken min i rutinen min, spesielt for golf, sport og akademiske aktiviteter», forklarer hun om sin kommende timeplan. En dag i livet til en student-utøver som hun planlegger å dokumentere, som vanlig, i sine vanlige vlogger.

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Med sin unike bakgrunn – han har spilt golf siden barndommen, en massiv digital tilstedeværelse, NIL-verdier blant de høyeste innen amerikansk kvinneidrett og engasjement i University of Miami – ser det ut til at Kai Trump er i ferd med å smi sin egen vei.