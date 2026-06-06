Bella Hadids nyeste vintage-strandantrekk skaper oppstyr

Den amerikanske modellen Bella Hadid virker mer komfortabel med imaget sitt enn noensinne. Etter en mye omtalt opptreden i Cannes la hun ut en serie bilder på Instagram om bord på en yacht på den franske rivieraen, iført et utpreget retro strandantrekk som skapte reaksjoner fra alle fansen hennes.

En stålblå drakt fra Miyake Design Studio

På bildene som Bella Hadid har delt, står silhuetten hennes skarpt frem mot den hvite siden av kjolen. Hun har på seg en dyp stålblå badedrakt, identifisert som en kreasjon av det prestisjefylte japanske motehuset Miyake Design Studio – grunnlagt av den legendariske motedesigneren Issey Miyake og nå kjent for sine funksjonelle, banebrytende design.

Designet omfavner teknisk enkelhet fullt ut. En ermeløs «tanktopp»-fasong, en rett rund halsutringning og mørk skrift foran: alle kjennetegnene til minimalistisk sportstøy er tilstede. Denne tilnærmingen er langt fra de prangende silhuettene som ofte forbindes med strendene i Saint-Tropez – og stemmer perfekt overens med Bella Hadids signaturstil, kjent for sin forkjærlighet for strukturerte snitt og grafiske volum.

Et retrosnitt med en sterk 90-tallsvibe

Detaljen som utgjør hele forskjellen er den høye snittet ved hoftene. En «high-cut»-stil som gir et direkte minne om uniformene til olympiske svømmere på 1990-tallet, eller de ikoniske plaggene fra «Baywatch» som ble populære samtidig.

Det var nettopp dette som utløste en reaksjon fra fansen i kommentarfeltet, og mange så det som en klar nikk til «nittitallspop»-estetikken som mange modeller fra Bella Hadids generasjon har gjenopplevd de siste sesongene. Dette snittet har også en spesifikk visuell effekt: det forlenger silhuetten og gjenoppretter badedraktens fulle grafiske bredde.

Solkysset skjønnhet og rektangulære briller

Når det gjelder frisyren, valgte Bella Hadid et helt avslappet utseende. Karamellblondt hår, fortsatt fuktig av solen og rufsete av sjøbrisen, var enten feid bakover over skuldrene eller løst. Dette gjenspeilet enkelheten i kjolen hun hadde på seg, som passer perfekt inn i trenden med «rent strandhår» som motebladstylister elsker å bringe tilbake hver sommer.

I ansiktet hennes, solbrun hud og et par rektangulære svarte solbriller som setter det siste grafiske preget. Minimalistiske smykker, diskré tilbehør: alt ved antrekket fremkaller tydelig en strandfølelse, uten det minste overdrivelse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Bella 🦋 (@bellahadid)

Et utseende som gjenspeiler skjønnhetsmerket hennes

Denne bildeserien er ingen tilfeldighet. Bella Hadid går for tiden gjennom en travel periode for kosmetikkmerket Ôrəbella, som hun lanserte i 2024 og fortsetter å aktivt promotere på sosiale medier. Flere av hennes nylige opptredener, i Cannes og Saint-Tropez, ser ut til å ha blitt unnfanget som en direkte visuell forlengelse av merkets olfaktoriske og kromatiske univers. Hvert innlegg formidler derfor det samme budskapet: å projisere en lysende og resolutt naturlig ånd.

Med denne stålblå Miyake Design Studio-antrekket leverer Bella Hadid et av sine mest fantastiske sommerantrekk. Hun beviser at hennes signaturstil fortsetter å utvikle seg – en blanding av minimalistisk stringens, 90-tallspåvirkninger og hennes egen unike, livlige energi. Dette blir garantert en hit på strendene i sommer.