«Hun ser ut som en romvesen»: FKA Twigs' poetiske blikk splitter sosiale medier

Léa Michel
Den britiske sangeren og låtskriveren Tahliah Debrett Barnett, også kjent som Twigs, er kjent for sine poetiske klesvalg og har nok en gang skapt kontrovers med et antrekk, noe som har skapt lidenskapelige reaksjoner på nett. Noen roste hennes «visjonære dristighet», mens andre syntes det var direkte «fremmed».

En silhuett verdig en fantasyfortelling

På Grammy-utdelingen i 2026 hadde FKA Twigs på seg en spesiallaget Paolo Carzana-kjole i beige og brune toner, med bølgete kanter som fremkaller utemmet natur. Den hjerteformede halsen og de skulderløse ermene var utsmykket med metalliske vinrankemotiver, noe som skapte en skogsaktig og romantisk effekt som virket som tatt rett ut av en fantasifortelling.

XXL stiletthæler pakket inn i strømpebukser

Høydepunktet på showet var skoene hennes: forhøyede platåsko, innhyllet i beige nettingstrømpebukser med svarte blomstermønstre som strakte seg rundt hælene for et hybrid og edgy utseende. Denne detaljen forvandlet pumpsene til en organisk forlengelse av silhuetten, og flørtet med ren avantgarde.

Nettkontrovers: genialt eller for mye?

Sosiale medier eksploderte umiddelbart: «Helt visjonær!» «Hun gjenoppfinner skoene!» utbrøt fansen, mens andre kommenterte : «Hun ser ut som en romvesen!» «Umulig å gå i de greiene!» Denne kontrasten illustrerer perfekt essensen av FKA Twigs: å stille spørsmål ved normer og dele meninger for å gjøre et varig inntrykk.

FKA Twigs, dronningen av eksperimentell mote

Utøveren av «Eusexua» (vinner i kategorien dans/elektronisk) har samlet en kolleksjon av ikoniske sko, fra Schiaparelli-støvletter med nøkkelhull til skulpturelle Louboutin-lårhøye sko. Her, under Grammy-utdelingen i 2026, tok hun konseptet enda lenger, og slo sammen strømpebukser og hæler i en kreasjon som trosset tradisjonelle elegansekoder.

Ved nok en gang å tøye grensene for tradisjonell mote, bekrefter FKA Twigs sin status som kunstner, like unik i musikken sin som i sin tilnærming til klær. Hver offentlige opptreden blir et visuelt manifest, der kropp, stoff og fantasi smelter sammen for å skape et unikt språk. Enten du får kontakt med henne eller ikke, etterlater hun aldri noen likegyldig, og kanskje er det kjennetegnet på et sant ikon: et som gjør hvert antrekk til et kunstnerisk utsagn, et sted mellom subversjon og poesi.

