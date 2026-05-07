Billie Eilish, som har Tourettes syndrom, fordømmer misoppfatninger om denne lidelsen.

Det er sjeldent å se en artist snakke med en slik oppriktighet om hverdagen sin. Billie Eilish gjorde nettopp det, ufiltrert og uten pretensjoner. Som gjest på podkasten «Good Hang with Amy Poehler» , sendt 5. mai 2026, snakket den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen utførlig om å leve med Tourettes syndrom (TS), en nevrologisk lidelse hun har slitt med siden hun var 11. Innsiktene hennes er uvurderlige og kaster lys over et emne som fortsatt i stor grad er misforstått.

En usynlig kamp, utkjempet hver dag

I en samtale med den amerikanske skuespillerinnen, komikeren, manusforfatteren, regissøren og produsenten Amy Poehler forklarte Billie Eilish noe som for henne er en del av hverdagen: «undertrykkelse». Denne teknikken innebærer å kontrollere sine nervøse tics så mye som mulig, spesielt offentlig. Og det er akkurat det hun gjør under intervjuet, avslører hun.

Under bordet beveger knærne seg stadig, albuene rykker, og hele kroppen jobber lydløst for å skjule alt fra kameraet. «Når jeg blir intervjuet, gjør jeg alt jeg kan for å undertrykke ticsene mine, hele tiden. Og så snart jeg forlater rommet, må jeg slippe dem alle ut», betrodde hun. Et sterkt bilde som sier mye om innsatsen hun legger ned bak kulissene.

Å bryte ned forutinntatte meninger

Det som plager Billie Eilish er mangelen på forståelse. Når hun får et «tic-anfall», det vil si en serie med raske, raske tics, bekymrer eller reagerer menneskene rundt henne klossete. «Det er helt normalt», påpeker hun. For å forklare hva hun går gjennom, tilbyr hun en slående sammenligning: tenk deg de påtrengende tankene vi alle har, men som munnen er tvunget til å si høyt. Det er Tourettes syndrom.

Ifølge det britiske helsevesenet (NHS) forårsaker denne nevrologiske lidelsen plutselige, ufrivillige lyder eller bevegelser, kalt tics, som kan utløses av stress, opphisselse eller tretthet. Og ikke alle har evnen til å kontrollere dem, slik Billie Eilish så treffende påpeker.

Et verdifullt ord for å endre perspektiver

Andre artister, som den skotske sangeren, musikeren og låtskriveren Lewis Capaldi, har også uttalt seg for å dele diagnosene sine og endre oppfatninger. Disse stemmene betyr noe. De bidrar til å demontere stereotypiene rundt Tourettes syndrom (TS) og øke bevisstheten om en lidelse som rammer nesten 1 % av skolebarn, ifølge data fra Cleveland Clinic .

Gjennom sitt vitnesbyrd søker ikke Billie Eilish medlidenhet eller sensasjonspregethet. Hun vil bare at folk skal forstå. Å vite hvor mye innsats hvert intervju, hver offentlige opptreden, krever som ingen mistenker. Og at bak de mektigste stemmene finnes det noen ganger stille kamper. Ordene hennes er en utstrakt hånd til alle som lever med Tourettes syndrom: ja, det de går gjennom eksisterer, det er ekte, og det fortjener å bli hørt.