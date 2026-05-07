Ved bassenget feirer denne brytestjernen sin nye status som to ganger mester.

WWE-bryteren Lola Vice, rett etter å ha vunnet dobbeltmesterskapet, nøt en solfylt pause ved et basseng i Miami, med sine to mesterskapsbelter hvilt ved siden av seg. Et øyeblikk av ren lykke, delt med følgerne hennes, som sier mye om reisen hennes.

En natt som forandret alt i Saint-Louis

Datoen er 4. april 2026, og det er St. Louis, Missouri. Den kvelden var ikke Lola Vice der for å gjøre opp for stillingen. I Stand & Deliver-ringen møtte hun Jacy Jayne, den regjerende mesteren, og Kendal Grey i en eksplosiv trippelkamp. Og hun gikk seirende ut, takket være sin signatur-spinning backfist, en ferdighet hun finpusset i løpet av MMA-årene.

Som 27-åring vant Lola Vice sitt aller første NXT Women's Championship, og dermed avsluttet hun en 137-dagers regjeringstid. Men historien slutter ikke der. Med denne seieren ble Lola Vice den første kubansk-amerikanske bryteren som holdt tittelen. En kilde til enorm stolthet for henne, og et sterkt symbol for et helt samfunn som identifiserer seg med reisen hennes.

To belter, én tankegang

Denne tittelseieren kommer i tillegg til en annen hun sikret seg litt over et år tidligere. I februar 2025 vant Lola Vice AAA Mixed Tag Team Championship sammen med partneren sin Mr. Iguana, og beseiret Ethan Page og La Hiedra. I dag har hun to titler samtidig: en sjelden bragd som sier mye om hennes posisjon i det nåværende WWE-landskapet.

Et gledesøyeblikk delt med fansen sin

For å feire er det ingenting som slår litt solskinn. Mesteren poserte ved bassenget med sine to belter godt synlig, og delte disse bildene på Instagram-kontoen sin, som har over en million følgere. Reaksjonen var umiddelbar: kommentarene strømmet inn, alt fra gratulasjoner og beundrende emojier til mer personlige meldinger. Mange roste ikke bare mesteren, men også den strålende kvinnen på bildene.

Mellom en historisk prestasjon og et øyeblikk med ren glede opplever Lola Vice et ekstraordinært år. Den første kubansk-amerikaneren som vant NXT Women's Championship, en to ganger aktiv mester, ansiktet utad for en ny generasjon ... og alt dette i en alder av bare 27 år. Én ting er sikkert: hennes oppgang har bare så vidt begynt, og vi har ikke hørt det siste fra henne.