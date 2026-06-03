Som 49-åring stråler Kerry Washington i et spektakulært gullutseende

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

På Gotham TV Awards i New York i 2026 lyste den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Kerry Washington opp den røde løperen i en spektakulær gullkjole. Opptredenen hennes var desto mer slående ettersom hun var æresgjest den kvelden.

Et spektakulært gyllent utseende

Til seremonien som ble holdt på Cipriani Wall Street, valgte Kerry Washington en lang, gullfarget kjole med en metallisk, flytende effekt som fanget lyset med hver bevegelse. Kjolen hadde en dyp utringning og en vridd drapering i halsen, noe som ga et skulpturelt preg til helhetsinntrykket. Skuespillerinnen fullførte antrekket sitt med gulløreringer og valgte voluminøse krøller, kombinert med lysende sminke. Et monokromatisk utseende, både diskret og strålende.

En kveld dedikert til hyllest

Utover stilen falt denne opptredenen sammen med en prestisjetung pris. Kerry Washington ble tildelt Spotlight Tribute, en pris som anerkjenner hele hennes karriere som skuespillerinne og produsent. Den amerikanske regissøren Lesli Linka Glatter holdt hyllesten og roste «hennes sjeldne evne til å beherske stillhet og legemliggjøre svært komplekse karakterer». Dette ga Kerry Washington muligheten til å reflektere over sin begynnelse og viktigheten av å dele rampelyset med andre talentfulle individer.

Et TV-ikon

Kerry Washington, opprinnelig fra Bronx i New York, har etablert seg som en av de ledende TV-personlighetene. Hun ble katapultert til berømmelse gjennom rollen som Olivia Pope i serien «Scandal», og i 2012 ble hun den første svarte kvinnen som ledet en dramaserie på et stort amerikansk nettverk siden 1974. Hun er også produsent gjennom selskapet sitt, Simpson Street, og spilte nylig en ledende rolle i serien «Imperfect Women», og fortsetter en karriere som har vunnet en rekke priser.

Med en fantastisk gullkjole og en hyllest som passet karrieren hennes, gjorde Kerry Washington et varig inntrykk på Gotham TV Awards i 2026. Hun bekrefter sin status som et ikon, like komfortabel på den røde løperen som i rollene som har gjort henne berømt.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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